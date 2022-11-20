Manisa Ticaret Borsası TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret eden Manisa Ticaret Borsası yönetimi Manisa'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Meclis Başkanı Cahit Yayman, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenay, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Yılmaz ve Alpaslan Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ersaygı ve Taner Özalp ile Meclis Üyeleri Serkan Tok, İbrahim Külahlı, Doğan Erdoğdu, Disiplin Kurulu Üyesi Nusret Serdar Muğla ve Manisa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mutlu Karakaş yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ'nu yeni dönem projeleri hakkında sunum yapan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasapbu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özkasap, “3 Ekim'de seçimlerimizi gerçekleştirdik ve yeni ekibimizle beraber Manisa'mıza, üyelerimize daha iyi hizmet vermek için mücadelemize devam edeceğiz. Hem hükümetimizin hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğine ihtiyacımız olduğu bir zamandayız. Bu birlik ve beraberlikle ülkenin ekonomisini durdurmadan, istihdamı yükselterek, ihracatına destek vererek daha iyi günler için hep beraber mücadele vereceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu bizim gönülden sevdiğimiz, kötü günümüzde iyi günümüzde her zaman yanımızda olan, ülkesi için mücadele veren, gerek yurt içi gerek yurt dışı, zaman ve mesafe tanımayan Başkanımızın yanında olmaktan bizler de çok mutluyuz. Bugünkü ziyaretimizde yeni katılan arkadaşlarımızı Başkanımıza takdim ettim. Bunlarla beraber Başkanım görüşmeler aldı. Manisa'daki sorunları bildirdik. Bunun üzerine konuştuk. Her zaman için pozitif olacağız, daha iyiye gideceğiz. Başkanımızın yanında olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Biz buradan pozitif mutlu bir şekilde Manisa'ya dönüyoruz. Bundan sonraki Genel Kurulumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Başkanı ve Yönetim Kurulu için olacak. Bizlerin Ankara, TOBB delegelerimizle Hisarcıklıoğlu'na desteğimiz sonsuzdur. Ülkemiz için bu kadar çalışan, mücadele veren, Eurochambres gibi birçok sorumluluğu da beraberinde götüren Başkanımızla olmak bizim için onur ve şereftir” dedi.

“Lisanslı depo yapacağız”

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap yeni dönem projeleri hakkında da Başkan Hisarcıklıoğlu'nu bilgilendirdi. Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nün AB Coğrafi İşaret Tescili için müracaatlarını tamamladıklarını anlatan Başkan Özkasap, “Bunun yanı sıra yeni dönemde en büyük projelerimizden birisi Kuru Üzüm Lisanslı Deposunu ilimize kazandırmak. Şirketimizi kurduk, arsa arayışlarımız devam ediyor. İnşallah en kısa süre içinde Manisa Ticaret Borsası Kuru Üzüm Lisanlı Deposunu Manisa'mıza kazandıracağız” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Manisa Ticaret Borsası heyetinin hem seçim hem de yeni dönem için tebrik etti. Hisarcıklıoğlu, “Yeni yönetim ve meclis ile Manisa'ya en güzel hizmetleri yapacağınızdan eminim. Bizler de TOBB Camiası olarak devamlı yanınızda devamlı arkanızdayız. Bürokratik işlemlerde her zaman yardımcı olamaya hazırız. Yeter ki siz çalışın, yeterki Manisa ve ülkemiz için üretmeye devam edin” diye konuştu.