Manisa Ticaret Borsası üyeleri için önemli finansman fırsatı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Türkiye Halk Bankası ile başlattığı proje kapsamında hayata geçirilen protokol, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsaları Konseyi Üyesi Sadık Özkasap ile Türkiye Halk Bankası İzmir 3. Bölge Koordinatörü Murat Erdoğan tarafından imzalandı. Manisa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen imza ve lansman programına; Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özalp, Manisa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mutlu Karakaş, bankanın Manisa Şube Müdürü İsmail Karabay ve projeden sorumlu Manisa şubesi müşteri temsilcisi Serhat Arslan da yer aldı.

Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde ve gelişiminde en önemli faktörlerin başında finansmana erişim ve tahsilat garantisinin olduğunu vurgulayan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap lansman programında yaptığı konuşmada, “Proje ve yapılan protokol ile; üretimde hammadde ve ara mal girdisi, nihai üründe ise toptan pazarlama dahil tüm tedarik zincirlerinde finansman yetersizliğinden kaynaklanan aksaklıkların ve tahsilat problemlerinin, alternatif ve pratik bir çözüm ile önüne geçilmesini hedefliyoruz. Pandemi sürecinin getirdiği daralmanın da etkili olduğu güncel ekonomi koşullarında borsamıza üye işletmelerimizin faaliyetlerine yeni bir ivme ve kolaylık imkanı sağlamış oluyoruz. Protokol ile birlikte; üyelerimizin hizmetine sunulacak ‘Paraf Ticari Kredi Kartı' ile piyasalara kazan-kazan anlayışını getiriyor, kartlı ödeme sistemiyle alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz. Bu kart ile çek-senet takibi yapmadan güven içinde mal satışı yapılabilecek. Satılan malın bedeli, tahsilat riski taşımadan, banka garantisiyle, peşin ya da taksitle alınacak. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmemesi derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak, ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vade seçenekleriyle yapacak. Mal almak gerektiğinde nakit olmasa da satın alma yapılabilecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak, uzun vadeli faaliyet planlamaları yapabilecek. Piyasalar canlılık kazanırken, kapasite artışları ve yeni yatırımlar daha fazla gündemimizde olacak.

‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' projesinden yararlanmak isteyen üyelerimiz, dilerlerse borsamızdan danışmanlık hizmeti alabilecekleri gibi kendilerine en yakın banka şubesine giderek de başvuruda bulunabilecekler. Protokolün üyelerimize, ekonomimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat için reel sektör ve iş dünyası ile işbirliği anlayışı ve ülkesi için çalışan sorumlu bankacılık misyonuyla protokol ortağı olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Türkiye Halk Bankası İzmir 3. Bölge Koordinatörü Murat Erdoğan ise lansman programında şu açıklamalarda bulundu: “Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan ‘Paraf KOBİ Kredi Kartı' olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler banka güvencesi ve paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek. 2021'e böylesine büyük ve yeni bir adımla girdik. Bundan sonra da ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için iş dünyamız ile birlikte çalışmalarımıza ortak akıl ve istişare ile devam edeceğiz. Bizler de protokolün ağlayacağı avantajlardan yararlanmak üzere Manisa Ticaret Borsası'na üye işletmelerimizi ayrıntılı bilgilendirmeler için şubelerimize davet ediyor, projenin İşletmelerimiz için hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyoruz”

Satıcı ve alıcı firmalar için sağlanan avantajlar ise şöyle sıralandı: “Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek. Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak. Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel kredi kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak. POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak. Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek. Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine kredi kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak. Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek”