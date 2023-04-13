Manisa Ticaret Borsası, Yenişehirlioğlu'nu ağırladı

Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ağırladı. Buradan iş dünyasına seslenen Yenişehirlioğlu, “Bu kenti el ele vererek beraber büyüteceğiz. Fikir ve görüşleriniz çok önemli. Manisa, 'Türkiye Yüzyılı'nda bizlerle birlikte payına düşeni alacak ve sıçrama yapacak" dedi.

AK Parti'den birinci sıra Manisa milletvekili adayı gösterilen hukukçu-yazar ve aynı zamanda oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti. Oğlu Talha Yenişehirlioğlu ve Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Yenişehirlioğlu, Manisa iş dünyasının görüşlerini fikir ve çözüm önerilerini dikkate alaraki göreve başlamak istediğini ifade etti.

Meclis Başkanı Cahit Yayman, yönetim ve meclis üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Başkan Sadık Özkasap şöyle konuştu: "Bahadır Yenişehirioğlu, ülkemiz için çok önemli bir seçim olan 14 Mayıs genel seçimlerinde AK Parti listesinin ilk sırasında yer alıyor. Kendisi ilimizi bilen, yaşayan bu şehirde büyümüş vizyon sahibi iyi bir avukat politikacı ve ünlü bir aktördür. Manisa'nın büyümesi ve gelişmesi için bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle Manisa listesinde yer alıyor. İlimizin sorunlarının çözümü noktasında kendisiyle birlikte çalışıyor ve inanıyoruz. Manisa için taşın altına elini koyan herkesi destekliyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu ile Manisa'nın geleceği üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Siyasetin haricinde daha çok gelecek ve yatırım planları ile Manisa'mızın büyümesi ve gelişmesi üzerine fikirlerimizi paylaştık ve kendisini de önerilerini dinledik. Kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz. Seçimlerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz”

Manisa Ticaret Borsası'na kendisine gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür eden Bahadır Yenişehirlioğlu ise “Manisa Ticaret Borsamız kentimize değer katan önemli bir kurum. Sanayicinin ve iş dünyasının fikir görüş ve önerileri ile çözüm yollarını çok önemsiyorum. Görev sürem içinde tüm bilgi ve birikimimle Manisa için çalışacağım. Sanayicisinden çiftçisine kadar her kesime yakın olacağım. Yoluna kararlılıkla yürüyen Türkiye için çalışacağım. Manisa Ticaret Borsası heyetine bana gösterdikleri alaka için teşekkür ediyorum” diye konuştu.