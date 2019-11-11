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Manisa Ticaret Borsasından çiftçiye önemli destek

Manisa Ticaret Borsası, ilçedeki arazi yollarının ıslahında çalışacak iş makinelerinde kullanılması için Saruhanlı Belediyesine 2 buçuk ton akaryakıt desteğinde bulundu.


Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, meclis üyeleri İbrahim Külahlı, Serkan Tok, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Şenay, Mehmet Ersaygı ve Taner Özalp ile birlikte Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti. Özkasap, ziyarette yaptığı konuşmada Saruhanlı Belediyesinin çiftçi ve üreticiler için hayata geçirdiği yatırımları memnuniyetle takip ettiklerini ifade ederek, bu bakımdan Başkan Bilgin'e teşekkür etmek istediklerini kaydetti. Belediyenin üreticiler için ortaya koyduğu hizmetlere destek olmaya karar verdiklerini dile getiren Özkasap, bu çerçevede belediyeye 2 buçuk ton akaryakıt desteği vereceklerini belirterek, "Biz iki kurum olarak üreticilerimiz için el ele verdik, güç birliği oluşturduk. Hayırlı olsun" dedi.


Başkan Bilgin ise ilçedeki üreticiler adına Başkan Özkasap'a, meclis ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:"Belediyelerin görevi sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. Belediyeler, tarıma, eğitime, sağlığa kısacası insanların mutluluğuna katkı sunacak her türlü hizmeti hayata geçirmekle yükümlüdür. Bizler, 'bu bizim görevimiz değil' diyerek hiç bir işten kaçmadık, kaçmayacağız. Toplum için faydalı olacak ne tür hizmet varsa yaparız ve yapmaya hazırız. Bu bağlamda arazi yollarına bu yaz 60 kilometre asfalt attık. Asfalt atamadığımız bölgelerde ıslah çalışması yaptık. Hedefimiz 5 yıl sonunda ilçemizdeki arazi yollarının ana arterlerinin tamamını asfaltlamak alacak. Bizler üreticinin lokomotifi olmalıyız. Onların alın terinin karşılığını almaları için elimizden geleni yapmalıyız"


Ziyaretin sonunda Başkan Özkasap, Başkan Bilgin'e fincan takımı hediye etti.

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