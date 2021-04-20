Manisa trafiğine bir yılda 20 binden fazla araç katıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü 2021 yılının nisan ayında Manisa'da trafiğe kayıtlı araç sayısının 616 bin 477 olduğunu açıkladı. Manisa'da bir araç başına 2,3 kişi düşerken 2020 yılının nisan ayına göre trafikteki araç sayısı da 20 bin 643 adet artış sağladı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü 2021 yılı nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. 2020 yılının nisan ayında 595 bin 834 aracın bulunduğu Manisa'da trafikteki araç sayısı 20 bin 643 artarak 616 bin 477'ye ulaştı. 1 milyon 455 bin 451 kişinin yaşadığı Manisa'da araç başına ortalama 2,3 kişi düşerek Türkiye ortalaması olan 3,4 rakamının çok üzerinde yer aldı.

Manisa'da trafiğe kayıtlı 616 bin 477 araçtan 225 bin 97'sini otomobil, 189 bin 648'ini motosiklet, 94 bin 837'sini traktör, 75 bin 388'ini kamyonet, 15 bin 825'ini kamyon, 7 bin 450'sini minibüs, 7 bin 74'ünü otobüs, 1158'ini de özel amaçlı araçlar oluşturdu. Manisa, Traktör varlığıyla Türkiye'de ilk sırada yer alırken, motosiklet varlığıyla 4. sırada yer aldı. Manisa, Türkiye'de en çok motorlu kara taşıtının olduğu 9. il konumunda.