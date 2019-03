Manisa TSO Başkanı Yılmaz: "Ankara sorunlarımızı yerinde dinliyor"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuşan Başkan Mehmet Yılmaz, "Eskiden biz sorunlarımızı aktarmak üzere Ankara'ya giderdik, şimdi ise Ankara sorunlarımızı dinlemek üzere bize geliyor" dedi.

Manisa TSO Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündem de yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında söz alan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yapmış oldukları faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu geçen hafta Manisa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, toplantının verimli geçtiğini söyledi.

"Ankara sorunlarımızı yerinde dinliyor"

İş dünyasının sorunlarını Ankara'ya giderek anlatma döneminin sona erdiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Eskiden biz sorunlarımızı aktarmak üzere Ankara'ya giderdik, şimdi ise Ankara sorunlarımızı dinlemek üzere bize geliyor. 2018 yılı Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve komisyon üyelerinin teşrifleriyle odamızda ağırlamış, Manisa İli olarak sorunlarımızı ve beklentilerimizi dile getirmiştik. Yine yaklaşık iki hafta önce, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanları Sıddık Kaya ve Yavuzhan Erdem' in başkanlığında, İç Ticaret Şube Müdürü ve uzmanlardan oluşan heyetin, İlimizde yapmış oldukları saha çalışmaları kapsamında, belirlemiş oldukları 13 adet firmayı yerinde ziyaret ederek, bire bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Akabinde, Odamız Hizmet Binasında düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısında, Ticaret Bakanlığı'nın temsilcileri ile ihracatçı firmalarımız bir araya gelerek, üyelerimizin sorunlarını dinlendiler, Bakanlığın sağlamış olduğu destekler ve uygulamalarına ilişkin güncel düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptılar. Kısaca Ankara'yı tüm bürokratlarıyla yanımızda görmek, onların ilgisini hissetmek bizlere ayrı bir güç, ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

"İhracat Destek Ofisimizden faydalanın"

Şehrin ve işletmelerin uluslararası arenada da rol sahibi olması ve uluslararası işbirliklerin geliştirilmesi açısından oda bünyesinde hizmete giren İhracat Destek Ofisinde her türlü desteğinin verildiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Oda olarak ilimizin potansiyellerinin farkındayız. İhracatın istenilen seviyeye ulaşması noktasında sorumluluğumuzun bilincinde olup, Ticaret Bakanımızın talimatıyla odamız bünyesinde kurulan 'Yeni ürün, yeni pazar ve yeni ihracatçı' görüşüyle hizmet veren İhracat Destek Ofisi ile bu doğrultuda faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bakanımız, Bölgesel İstişare toplantısında, Manisa olarak 2019 yılı sonunda ihracat rakamını 10 milyar dolar seviyesine çıkartılması hususunda söz istedi. Bunu ancak el birliğiyle yapabiliriz. Sizlerden ricam, bizzat kendiniz ya da işyerlerinizde çalışan sorumlu personelinizi, ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde sağlanan destekler hakkında bilgi almak üzere İhracat Destek Ofisimize yönlendirmeniz. Oda olarak hedefimiz, ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmek. Daha fazla üretim ve daha fazla ihracat ile yüksek maliyetli ithal girdilerin yerli sanayi yoluyla temininin sağlanarak, dış ticaret açığını azaltmak, kendi markalarımızı oluşturmak" diye konuştu.

"İstihdam Destek 2019 programını destekliyoruz"

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde açıklanan işsizlik oranları ve istihdam destek 2019 programına değinerek devam eden Başkan Yılmaz, "İşsizlik oranları açıklandı. İşsizlik oranı 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak, yüzde 12,3 düzeyinde gerçekleşerek, 2017 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 706 bin kişilik artışla 3 milyon 981 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu durum karşısında ‘İstihdam Destek 2019' programı açıklandı. Yeni paketle işverenlerin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 12 ay boyunca prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanmasının yanı sıra üç ay boyunca ödenecek ücret de devlet tarafından karşılanacak. Devletimiz bu kapsamda her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacak. Kısaca her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle bizlere güçlü bir yol açıyor. Şimdi işletmelerimize düşen görev bu teşviklerden yararlanmak. Bu destekler, işletmelerimiz için bir fırsattır. Bu fırsatı hep birlikte çok iyi kullanmalıyız. Yeni paket, istihdamda rekor getirecektir. İstihdam, üretime artış ve kalite olarak yansıyacaktır. Ekonomik kıskaç, istihdamla kırılacaktır. Herkese iş, herkese aş ile zorlukları aşacağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

"Teşviklerin 3 güçlü ayağı var"

Yeni açıklanan destek programında teşviklerin üç ayağını olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Birincisi, 30 Nisan'a kadar ilave olarak işe alınan her çalışanın 3 ay boyunca hem maaşını hem de vergi ve SGK primini devlet ödüyor. İkinci olarak, mayıs ayını takip eden 9 ay boyunca prim ve vergilerini yine devlet karşılamaya devam edecek. Kadın, genç ve engelli istihdamında bu süre 6 ay daha uzuyor. Üçüncü olarak, Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini azaltan ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor" diye konuştu.

"SGK İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz"

Yeni açıklanan teşviklerle ilgili Şubat ayı meclis toplantısına gelerek meclisi bilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt'a teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Müdürümüz bizlere açıklanan destek paketleri ile ilgili gerçekten çok güzel bir sunum gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bu konuda önümüzdeki günlerde tüm üyelerimizi davet edeceğimi geniş katılımı bir toplantı daha düzenleyeceğiz. Müdürümüzü bir kez daha odamızda misafir edeceğiz. Devletimizin iş dünyasına sağladı destekler bununla da kalmıyor. İŞKUR'un, KOSGEB'in Kredi Garanti Fonu'nun sağladığı destekler için de toplantılarımız olacak. 28 Şubat 2019 perşembe günü saat 14:00'te odamız Hizmet Binasında, KOSGEB, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kredi Garanti Fonunun (KGF) sunmuş olduğu hibe ve teşvikler hakkında müşterek bilgilendirme toplantısı düzenleniyoruz. 07 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00'te odamız hizmet binasında, bu kez de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İŞKUR İl Müdür Vekili Eşref Aslan'ın katılımıyla, 2019 yılında hayata geçirilen yeni istihdam teşvik uygulamaları, aktif iş gücü faaliyetleri kapsamında işbaşı eğitim programı ile mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü (MEGİP) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. İş arayanların istihdam edilmelerini ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesi, işsizlere mesleki eğitim verilmesiyle meslek edinmeleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik kurs düzenlenmesi, işverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücü temin edilmesi ve ilave istihdam destekleri hakkında bilgilendirme yapılacak. Tüm üyelerimizi iş dünyası için büyük önem taşıdığını düşündüğümüz toplantılarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.