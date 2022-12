Manisa TSO e-ihracata yönelik tanıtım toplantısı düzenledi

Manisa TSO üyelerinin e-ihracat yolu ile iş hacimlerini büyütmelerine katkı sağlamak amacıyla, “E-İhracat Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Manisa iş dünyasının yoğun katılım sağladığı toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı ümit Türek, ve oda üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Bilindiği üzere ülkemiz, dış ticaret işlemlerinde, son dönemlerde rekor kıran ihracat verilerine rağmen, açık veren bir ülke konumundadır. TÜİK Ekim ayı verilerine göre, ocak-ekim ayları arasındaki on aylık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 209 milyar dolara, ithalatımız ise yaklaşık yüzde 40 artarak 300 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu durumda on aylık dış ticaret açığımız yüzde 168 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021 ocak-ekim döneminde yüzde 84 iken, 2022 yılının aynı döneminde maalesef yüzde 69'a gerilemiştir. Bahsedilen verilerden hareketle şunu söyleyebiliriz; biz ürettiğimiz kadar tüketen bir ekonomiye maalesef sahip değiliz. İthal ettiğimiz mallar için harcadığımız her bir doların ancak 69 sentini ihracattan karşılıyoruz. İhracatı arttırmaya dönük atılan adımlar ihracatımızın artışına neden olurken, bu artışı yapmak için yine ithal mallara ihtiyaç duyuyoruz. Dış ticaretten para kazanalım derken daha çok para harcıyoruz. Kısır döngü söz konusu. Bir yerden bu bağımlılığın azaltılması hatta tersine dönmesi gerekiyor. Bunu başarmamız için ihracatımızı arttırmamız gerekir. İhracatı arttırmak ise sabır ve emek isteyen bir süreç. Kolay değil. İşte bu nedenle biz diyoruz ki önce ihracat kalemlerimizi düşük teknolojik mallardan yüksek teknolojik mallara yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun bugün hemen dönüşümünün kolay olmadığını biliyoruz. Peki bugün ne yapabiliriz? Mevcut ihracat teknikleri ve kapasiteyi arttırabiliriz. Hiç ihracat yapmayan veya yapamayan işletmelerimizi bu imkan ulaşması için daha çok çalışabiliriz. Ancak bunun da kolay bir iş olmadığını biliyoruz. Zira bir işletmenin yabancı bir pazara girmesi, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kolay olmayabiliyor. Bu işletmeler başta finansman sorunu olmak üzere, pazara giriş yöntemlerine vakıf olamama, dağıtım ve lojistik kanallarındaki zorluklar, işletmenin dış ticaret departmanlarına sahip olmaması, hukuki ve diğer mevzuat engellerine takılabilmektedir. Oysa dış ticaret açığının tersine dönmesi için ihracatın yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunu başarabilmek için bir başka çözüm ise ihracat tekniklerini çeşitlendirmesi olabilir. Bunun başında da e-ihracat geldiğini düşünüyorum. Demin bahsettiğim birçok sorunun e-ihracat yoluyla minimize etme, ihracatı yaygınlaştırma imkanına sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Geldiğimiz noktada dijital çağın şartlarına ayak uyduramazsak yok olup gideriz” dedi.

Manisa'nın dış ticarette önemli bir konumda olduğunu söyleyen Yılmaz, “Manisa olarak biz dış ticarette önemli illerin başında geliyoruz. Geçen yıl, 2021 yılında 5 milyar 200 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye'de yedinci olduk. 2022 yılı ilk on bir ayın toplamı ise yaklaşık 4 milyar 700 milyon dolar seviyesinde. Bu verilerle 2022 yılında da yedincilik sıramızı koruyoruz. Biz işletmelerimizin büyük emeklerle gerçekleştirdikleri bu ihracat seviyelerini takdirle karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak hem ülke olarak hem de Manisa olarak bu rakamların çok üstünde ihracat seviyelerine ulaşmamızın mümkün olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.