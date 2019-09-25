Manisa TSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.

Manisa TSO Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında söz alan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Küresel ekonomide ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşına ilişkin her iki tarafın da karşılıklı olarak almış olduğu yeni yaptırım kararları, Euro Alanı'nda sürmekte olan ekonomik aktivitedeki zayıflık, İngiltere'de yaşanan Brexit belirsizliği, Çin'de devam eden ekonomik aktivitedeki ivme kaybının küresel talebi olumsuz yönde etkilemeye devam etmesi, Amerikan Merkez Bankası FED'in, Eylül ayında gerçekleştirdiği para politikası toplantısında, 25 baz puan faiz indirimine giderek, faizi yüzde 1.75 - 2.00 aralığına indirmesi etkili olurken, yurt içi piyasalarda ise açıklanan Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme rakamları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, merkez bankası politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye çekmesi etkili olmuştur" dedi.

İç talepte daralmanın olduğunu ve bu durumun büyümeye negatif yansıdığını belirten Yılmaz, "Ülkemizde iç talepte daralmayla birlikte ortaya çıkan durgunluk, büyümenin negatif olarak gerçekleşmesine neden olmuştur. Yatırım cephesindeki daralmanın hızlanması ikinci çeyrekte küçülmenin temel kaynağı olurken, yatırımların azalması ve imalat sanayinin küçülmesinde ise en temel faktör enerji maliyetlerindeki artıştır. Elektrik ve doğalgaz maliyetleri sanayicilerimizi ciddi olarak etkilemektedir. Türkiye ekonomisi ancak üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan yaklaşımla sağlıklı büyümeye kavuşacaktır. Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında verilen yatırım teşvik belgelerini incelediğimizde, imalat sektörünün ön plana çıktığını görüyoruz. Netice itibariyle yatırım ortamında daha güçlü bir düzelme gerçekleştiği takdirde, önümüzdeki dönemde büyüme rakamlarında sağlıklı bir toparlanma ancak mümkün olabilecektir” diye konuştu.

Manisa TSO olarak ihracata yönelik pazar payının artması için çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ihracat pazarlarındaki payımızın artırılması kapsamında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Odamız bünyesinde destek vermekte olan ihracat destek ofisinden sonra şimdi de üyelerimize KOBİ koçluğu hizmeti sunuyoruz. Avrupa Birliği desteğiyle, Türkiye- Avrupa İş dünyası diyaloğu hibe programı (TEBD) kapsamında hayata geçirilen, TR33 bölgesinde, dış ticaret potansiyelini geliştirmek ve şirketlerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak için geliştirilen ‘KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyaloğu' projesi ile odamız bünyesinde tek nokta danışmanlık bürosu kurulacaktır. Söz konusu hizmet kapsamında siz değerli üyelerimizi uluslararası ticarete yönlendirmek, ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı arttırmak, pazar ve ürün yelpazesini genişletmek, dış ticarette ulaşamadığı bilgi ve verileri derleyerek bu verilere ulaşmanızı sağlamak amacıyla firma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, odamızca Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı teknik destek programı kapsamında sunulan, ‘Metal Sanayisine Yön Veren İşletmelerin İhracat Kapasitelerinin Geliştirilmesi' başlıklı proje ile de Manisa'nın 2018 yılı ihracatının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturmakta olan fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektöründe Manisa'da faaliyette bulunan 30 adet firmaya yönelik olarak geniş kapsamlı dış ticaret eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilecektir. Projemizin sözleşmesi aşaması tamamlandı” dedi.

Çin ile olan ekonomik iş bitliliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin de gündeme getirdiği üzere, bugün gelinen noktada Çin, Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline geldi. 2001 yılında 1,1 milyar dolar olan Çin ile ticaret hacmimiz 2018 yılı itibariyle 23,6 milyar dolara ulaştı. Üyelerimizin yeni pazarlara açılması noktasında Çin oldukça önemli bir potansiyel. Bu bağlamda, Çin ile iş birliklerimizin hiç vakit kaybetmeden geliştirilmesi ve arttırılmasının ekonomimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.