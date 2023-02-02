Manisa TSO, EYT başvurularında iş dünyasına yardımcı olacak

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, EYT başvurularında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın oda üyelerine yardımcı olacağının altını çizerek Manisa SGK İl Müdürlüğü ile bu konuda protokol imzaladıklarını söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) 2023 yılının olağan ilk Meclis Toplantısını, meclis üyelerinin katılımıyla Manisa TSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, iş dünyasının 2023 yılından beklentileri ele alındı.

Toplantıda söz alan ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “2022 yılına damgasını vuran en önemli olay hiç şüphesiz ki Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayında başlayan çatışmalar oldu. Herkes bu savaşın etkisini farklı biçimde hissetti. Rusya ve AB ülkeleri arasında karşılıklı uygulanan ambargolar nedeniyle, başta Avrupa bölgesi ülkeleri olmak üzere birçok ülke enerji sorunu ile karşı karşıya kaldı. Yine çatışmalar nedeniyle dünyanın tahıl merkezi olan Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirilemeyen sevkiyatlar, tahıl krizinin derinleşmesine neden oldu. Neyse ki krizin etkileri yılın sonuna doğru Türkiye'nin tahıl koridorundaki öncülüğü sayesinde, hafiflemeye başladı. Elbette hayatını kaybeden ve göç etmek zorunda kalan binlerce insanı unutmamak gerekir ve maalesef geçen yıl başlayan savaş, yeni yılda da devam ediyor. Temennimiz çatışmanın bir an önce sona ermesi, barışın gelmesidir. Ekonomik açıdan bakıldığında ise pandemi ile bozulan tedarik zinciri, artan enerji maliyetleri ve savaşın etkisiyle başta gıda fiyatları olmak üzere birçok mal ve hizmetin fiyatının artmasına neden oldu. Bu da ABD ve Avrupa Birliği Ülkeleri olmak üzere, küresel çapta enflasyona neden oldu. Enflasyon ile mücadele etmek isteyen merkez bankaları çareyi faiz artışında bulurken, yatırım maliyetlerin artması yılın son çeyreğinde resesyon veya ekonomik yavaşlama endişelerine neden oldu. Öyle ki ekonomik durgunluğun, yeni yılda biraz daha barizleşeceği, herkes tarafından dile getirilmeye başlandı. Bütün bu gelişmeler bizde de yüksek enflasyon ve dolaysıyla hayat pahalılığına neden oldu. Yüzde 80'lere ulaşan tüketici fiyat endeksi son yılların zirvesine ulaştı. Girdi maliyetlerinin artması ile iş yapma maliyetleri yükselişe geçti. İş yapmak ve yatırım yapmak zorlaştı. Nitekim, dünya bankası, yayımlamış olduğu küresel ekonomik beklentiler raporunda, dünya ekonomisine ilişkin 2023 ve 2024 yılı büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederek sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,7 düzeyinde açıkladı. Kuruluş, söz konusu revizyona gerekçe olarak yüksek enflasyon, azalan yatırımlar ve sıkı para politikası uygulamalarını gösterdi. Türkiye'de ekonomik aktivitenin bariz biçimde ivme kaybedeceğini tahmin eden dünya bankası, 2023 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye düşürdü” dedi.

“İhracatımız her geçen gün rekor tazeliyor”

Ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinen Başkan Yılmaz, “Ülke olarak 2022 yılının en önemli ekonomik olaylarından birisi elbette ihracat kalemlerindeki artış olmuştur. 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve sonrasındaki yüksek küresel enflasyon, Rusya Ukrayna savaşı, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlara rağmen, dünyadaki bu zorlu şartlar altında, ülkemiz bir kez daha rekor tazeleyerek, ihracatımız 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükselmiştir, sektörler özelinde 33,5 milyar dolarla ihracat şampiyonu olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 31 milyar dolarla otomotiv, 21,2 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etmiştir. Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke olurken, en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler Rusya, Irak, ABD, Almanya ve Romanya olarak sıralanmıştır. Hiç şüphesiz ki, ülkemiz ihracatında yaşanan bu olumlu gelişmeler ilimiz ihracatına da doğrudan yansımıştır. Türkiye ekonomisinin en büyük ihracatçı illerinden biri olan ve zirvede kalan Manisa, geçen yıl olduğu gibi ihracatta 5 milyar doları aşarak, ülkemizde yedinci sırayı korumayı başarmıştır. Temennimiz ve beklentimiz bunun 2023 yılında da devam etmesi yönünde” diye konuştu.

“EYT başvurularında Manisa iş dünyasına yardımcı olacağız”

Sözlerine EYT başvurularında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın oda üyelerine yardımcı olacağının altını çizerek devam eden Başkan Yılmaz, “Meclisten geçtikten sonra EYT düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı beklenmekte. Birçok işletme emeklilik nedeniyle ayrılacak kalifiye işgücü eksikliği ve ödenecek kıdem tazminatlarına yoğunlaşmaya başladı. İşyerlerinde yaşanabilecek üretim kayıplarının engellenmesi, Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde oluşması muhtemel yoğunluğun azaltılması ve başvuruda bulunacak sigortalıların zaman kaybının önlenmesi, söz konusu sürecin gerek sigortalılarımız gerekse iş dünyamız bakımında etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Manisa Sosyal ve Güvenlik İl Müdürlüğü ile odamız arasında sağlanan iş birliği ile EYT'li sigortalıların, e-devlet üzerinden kıdem tazminatına esas yazı (emekli olabilir yazısı) ve emeklilik talebinde bulunabilecekleri gibi bugün sizlere odamızın iletişim kanalları ile yapmış olduğumuz duyuruda belirtildiği üzere de, başvuruya esas talep formları ve dilekçe örneklerini sigortalılar tarafından kendi el yazıları ile doldurularak imzalandıktan sonra odamıza teslim edilmek suretiyle, odamız marifetiyle Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ulaştırılacağı hususunu buradan tekrar sizlere hatırlatmak isterim” dedi.

“Ülkemiz, Manisa'mız ve üyelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Konuşmasının son bölümünde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin her şartta yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz şunları söyledi: “Oda olarak, çalışan, üreten ve başarıya koşan üyelerimizin bütün süreçlerinde tüm imkânlarımızı seferber ederek yanlarında olduk. 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitesini ve çalışmalarımızı en yüksek düzeye taşıma gayreti içinde olacağız. Ülkemiz için, Manisa için ve üyelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve katılımcı bir anlayışla geleceğimizi teminat altına alacak çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Bu duygu ve düşünceler ile sözlerime son verirken, sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum.”