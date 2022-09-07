Manisa TSO heyeti Kuzey Makedonya'da iş dünyasıyla buluştu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında meclis üyelerinden oluşan heyet, Kuzey Makedonya'da bir dizi ziyarette bulundu. Heyet, yaptığı görüşmelerde Kuzey Makedonya'ya yatırım imkanları hakkında bilgi sahibi oldu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonu ile Kuzey Makedonya'ya iş ve inceleme gezisi yapan Manisalı iş insanları, Kuzey-Batı Ekonomi Odası, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Yabancı Yatırımlar ve İhracat Destek Ofisi ile buluşarak, Kuzey Makedonya'daki iş çevrelerini tanımaları ve ticari ilişkilerini geliştirmeleri amacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Manisa TSO heyetini Kuzey-Batı Ekonomi Odası Başkan Yardımcıları Vlora Ademi, Ejup Abdullahi ve Arsim Papraniku karşıladı. Oldukça samimi ortamda gerçekleşen toplantıda Başkan Yardımcısı Ejup Abdullahi'nin Türk ortaklarla yürüttüğü çalışmaları olduğu ve toptan gıda alımı ve farklı ortaklık mekanizmalarını görüşmek adına ileriki zamanlarda ziyaret edeceğini belirtti.

Ziyaretin ikinci gününde ise Manisa TSO Heyeti Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Yabancı Yatırımlar ve İhracat Destek Ofisi yetkilileri ile bir araya geldiler. Ziyarette Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki yatırım imkanları ve avantajları konuşulurken, heyet başkanı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa'daki yatırım imkanları hakkında detaylı olarak bilgi verdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye'nin en köklü odalarından biri olduğu vurgusunu yapan Türek, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski'ye Manisa'ya has ürünlerden örnekler sunarken, görüşmeler toplu fotoğrafın çekilmesi ile sona erdi.

Kuzey Makedonya'ya yapılan ziyaret ile ilgili konuşan Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, “Üyelerimize yeni pazarlar sunmak adına bu ve benzeri iş gezilerini geçmişte olduğu yapmaya devam ediyoruz. Meclis üyelerimizden oluşan bir heyet ile Kuzey Makedonya'ya 2 günlük bir program ayarladık. Sağ olsun yetkililer bizi çok iyi ağırladı. Kuzey-Batı Ekonomi Odası, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası ve Yabancı Yatırımlar ve İhracat Destek Ofisi ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bunları detaylı bir şekilde meclisimizde anlatacağız. Odamızın faaliyetleri hakkında bilgi verip, biz de yaptığımız projeleri paydaşlarımıza anlattık. İki taraf içinde olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle turizm, tarım ve tarıma dayalı sanayi alanında üyelerimiz için yatırım imkanlarının olduğunu gördük. Edindiğimiz bilgileri üyelerimiz ile paylaşıp ticaret hacmimizi genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.