Manisa TSO “korona fırsatçılarına” sessiz kalmayacak

Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında tıbbi ve dezenfekte ürünlerinde spekülatif artış yapanlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Haksız fiyat artışlarını takibe aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak istedik. Korona virüs salgını korkusundan faydalanan fırsatçıların gıda başta olmak üzere ürün fiyatlarına spekülatif zamlar yapıldığını üzüntüyle görüyoruz. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Felaketten beslenmek yerine bu günlerde vatandaşımızın yanında olup birlik örneği göstermeliyiz. Maske, dezenfektan ve kolonyaya olan yoğun talep, bu ürünlerin fiyatını bütün dünyada artırdı, ancak bizde bu artışın 50 katına varan spekülatif oranlarda yapıldığı belirtiliyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Manisa'da vatandaşlarımız fahiş fiyat artırdığını belirlediği, karaborsa ya da stokçuluk yaptığını gördüğü ‘Koronavirüs fırsatçılarını' 0 236 2311045 numaralı telefonumuzdan, info@manisatso.org.tr e-posta adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan hemen bize bildirebilirler. Oda üyelerimizden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında Kanunda yazılı disiplin cezalarını uygulama yetkisine sahibiz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.