Manisa TSO mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO), mart ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında Koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi. Manisa TSO Hizmet Binası'nda ve Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.

Manisa TSO'nun mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Manisa'nın korona virüs risk tablosunun değişmesi değerlendirildi. Manisa'nın turuncudan sarıya döndüğüne dikkat çeken Türek, “Pandemi koşullarına dikkat etmeliyiz. Şehrimiz sarı renkten turuncu renge döndü. Kırmız renge doğru ilerliyor. Bu da iş yerlerimizin kapanması demek. İş insanları olarak birçok sıkıntılarımızın artması demek. Bu yüzden gerekli tedbirleri elden bırakmayalım. Unutmayalım ki koronavirüs bizim alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” dedi.

Toplantıda söz alan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, son günlerde korona virüs vakalarının artması sonucu yeni yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizdi. Başkan Yılmaz, “Korona virüs salgını ve aşılama sürecine ilişkin gelişmeler küresel ekonominin başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, Avrupa'nın birçok ülkesinde korona virüs vakalarının son günlerde yeniden hızlı artmaya başlaması, salgında ‘üçüncü dalga' endişelerini de beraberinde getirdi. Virüsün daha hızlı yayılan farklı varyantlarının yanı sıra, aşılama çalışmalarının yavaş ilerlemesinin de bu artışta etkili olduğu değerlendirilirken, bu gelişmeler doğrultusunda, Avrupa'nın pek çok bölgesinde salgın kısıtlamaları yeniden sıkılaştırıldı. Ülkemizde ise, sağlık bakanlığı tarafından paylaşılan 29 Mart Pazartesi gününün güncel koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 covid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıkmış ve 154 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, yine sağlık bakanlığı tarafından yayımlanan güncel koronavirüsü risk haritasına göre, kırmızı il sayısı 58'e yükselirken, Manisa'mızda ne yazık ki vaka sayılarındaki artış nedeniyle sarı renkten turuncuya döndü. Korkutan bu artışlar yasakları da beraberinde getirdi. Nitekim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından dün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve sabah 05:00 olarak haftanın her günü devam ederken, kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması, artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek. Lokanta, restoran, kafe gibi işletmeler ise tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti ise mevcut haliyle devam edecek. Öte yandan, ramazan ayı için yeni tedbir kararları alınarak, ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak, lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca, toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Öte yandan, bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak, Lokanta ve kafe çalışanlarının sigorta prim yükleri üstlenecek, Ayrıca kişi başı bin 500 TL nakdi ödeme yapılacak” diye konuştu.

Türkiye'nin 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, Sözlerine devam eden Başkan Yılmaz; “Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. Türkiye, salgının etkili olduğu 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 5,9'luk, 2020 yılı genelinde ise kaydettiği yüzde 1,8 oranında büyüme ile g-20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte büyüyen iki ülkeden biri oldu. Bu büyümeyi tüketim ve yatırım harcamaları destekledi. Öte yandan, Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı geçici verilere göre, şubat ayında ihracat yıllık bazda yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar gerçekleşerek, 2015'ten bu yana en yüksek şubat ayı ihracat rakamı oldu. Ülkemiz ekonomisine ilişkin yaşanan bu olumlu gelişmeler gerçekten umut verici. Öte yandan, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonomik reform paketi açıklandı. Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunan ekonomik reform paketi ile üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümenin artırılması, reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedeflendiği vurgulandı” ifadelerini kullandı.

Sözlerine ekonomide yaşanan hareketliliklerden bahsederek devam eden Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz üzere, Türkiye ekonomi bürokrasisi hareketli bir dönemden geçiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı para politikası kurulu toplantısında, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkarmasının ardından, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinde yaşanan değişiklik sonrasında Türkiye'nin risk priminde yükseliş meydana geldi. Yaşanan değişiklikle ilgili olarak değerlendirmede bulunan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, söz konusu değişikliğin, enflasyon ve finansman risklerini artırdığını ifade etti. Meydana gelen diğer görev değişikliklerine de değinecek olursak; Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yeni başkan atanarak, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kurumun başına Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, görevinden istifa etti. Borsa İstanbul'da genel kurul sonrasında Hakan Atilla'dan boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergün getirildi. Borsa İstanbul'da yaşanan istifanın ardından Türkiye Varlık Fonu'nda da görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak, yerine daha önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı Görevini yürüten ve bu görevden alınan Arda Ermut atandı. Kısacası ekonomimiz hareketli günler geçiriyor. Bu durum iş dünyasını etkilemeye devam ediyor” dedi.

“Türkiye'ye örnek bir Osb kuruyoruz”

Saruhanlı Karma OSB ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Saruhanlı ilçesi Develi Mahallesi'nde kurulması planlanan karma organize sanayi bölgesi ile Saruhanlı ilçemizin potansiyelini daha iyi değerlendirmek, kent içerisinde yapılaşan işletmeleri, geliştirmeyi planladığımız organize sanayi bölgesine yönlendirmek, başta yerel yatırımcılar olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından gelip bölgemize yatırım yapmak isteyen girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun yatırım alanlarının oluşturulması için çalışmalarımız hızla devam etmekte. Yatırım talebinin mahiyetini doğru tespit ederek, bunlara uygun bir Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulabilmesi için, ön talep toplanması amacıyla geçtiğimiz günlerde duyuruya çıkarak yatırım talep formunu sizlerle paylaştık. Açıkçası Saruhanlı Karma OSB'ye olan ilgi bizleri çok memnun etti. Bu projemize büyük bir talep var. Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile birlikte göreve geldiğimiz günden itibaren üyelerimizden aldığımız güç ile en üst noktaya nasıl ulaşabiliriz, en mükemmelini nasıl yapabiliriz felsefesi ile yolumuza devam ettik. Bu bağlamda Saruhanlı Karma OSB Türkiye'ye örnek bir OSB olacak. Projemizi hayata geçirdiğimiz zaman bu büyük gurur hepimizin olacak. Saruhanlı OSB'nin kurulması aşamasında birlikte çalıştığımız ve danışmanlık hizmeti aldığımız Atlas Yapı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Şahin sizlere ne aşamada olduğumuzu ve yapacaklarımız ile ilgili bir sunumda bulunacak. Sizlerde sunumda göreceksiniz ki her ince detayına kadar düşünülmüş bir proje ile yola çıkıyoruz. Dediğim gibi Saruhanlı Karma OSB Türkiye'ye örnek bir OSB olacak. Bu haklı gururu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak hepimiz yaşayacağız” diye konuştu.