Manisa TSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa TSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Ümit Türek, Nisan ayı boyunca bir çok önemli gün ve haftaları kutladıklarını söyledi. Başkan Türek, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzde 4 yıl gibi bir seçimsiz süreç bulunuyor. Bundan sonra artık ekonomi konuşma zamanı. Üretme zamanı, istihdam yaratma zamanı. Manisa'da TÜİK rakamlarına bakıldığında işsizlik oranının arttığını görüyoruz. Bu yüzden iş dünyası olarak daha fazla çalışmalı, daha fazla üretmeliyiz. Uzun tatillerden kaçınmalıyız" dedi.

Meclis Toplantısında söz alan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Göreve geldikleri günden itibaren 'Ben değil, Biz' sloganıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar ile taraflı tarafsız her kesimden takdir görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hazırlanan sunum eşliğinde görevde bulundukları bir yılda yapılan çalışmaları anlatan Başkan Yılmaz, "Üyelerimizden bu süreçte teşekkür mektupları aldık. Ben değil, biz sloganıyla hareket ettik. Ve bir yıl gibi kısa bir sürede üyelerimize 5 yıldızlı hizmet sunduk. Böylesine kaliteli hizmetleri verirken personelimize 22 adet eğitim verdik. Üyelerimize yönelik 16 bilgilendirme toplantısı düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz 2 adet uygulamalı girişimcilik kursu ile girişimcilerimize iş imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşadık. Oda üyelerimize yeniş Pazar arayışları içinde olmalarına öncülük etti. Bu kapsamda 6 yabancı heyeti odamızda ağırladık. Yurt içi ve yurt dışı İş ve inceleme gezilerine önem verdik. Bremen Ticaret Odası Türkiye Direktörü Erol Tüfekçi'yi Odamızda misafir ederek firmalarımızla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmesine imkan sağladık. Türk-Alman Ticaret Odası ve Almanya Kuzey-Ren Vestfalya Eyaletinin yatırım fırsatları konulu iki bilgilendirme toplantısı düzenledik. 4 kongre düzenledik ve 4 büyük ismi odamızda ağırladık. 2 tane istişare toplantısı ve 1 adet seminer düzenledik. 2 defa müşterek komite toplantısı gerçekleştirdik. Üyelerimizin talepleri üzerine eğitimler düzenledik. Salonlarımızın kapılarını Manisa'mıza yaklaşık 50 defa açtık. Bunları yaparken de gücümüzü meclisimizden aldık. Üyelerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşadık. Tabi bu yapılanlar yeterli mi? Tabi ki değil. Ama bir yıl sonunda geldiğimiz noktada yaptıklarımızın takdir görmesi, teşekkür edilmesi bizlerin ne kadar doğru yolda olduğunun bir göstergesi. Bizler bundan sonra da durmayacağız. Çalışacağız. Üreteceğiz. Ürettiğimiz ürünleri ihraç edip, ülke ekonomisinin çarklarını döndürmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günde şunu da söylemiştim. Yaptığımız çalışmalar 365 oda ve borsa arasında örnek gösterilecek bir Oda olacağımızın sözünü sizlere ve TOBB başkanımıza vermiştim. Bir yıl içerisinde bu konuda büyük bir yol aldığımızı da, yapmış olduğumuz çalışmalar ile gösterdiğimizi düşünüyorum. Ben bir kez daha bu süreçte şahsıma ve yönetim kurulumuza vermiş olduğu destek için meclisimize teşekkür ediyor, yaklaşan ramazan ayınızı da kutluyorum" diye konuştu.