Manisa TSO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) nisan ayı meclis toplantısını, meclis üyelerinin katılımıyla Manisa TSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda ekonomideki yaşanan gelişmeler ele alındı.

Sezen Şenay: “Oda olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, “Oda olarak geçmişte yaptığımız birçok projede olduğu gibi bugün de iş dünyasının sorunlarına merhem olmaya devam ediyoruz. Manisa TSO yeşil dönüşüm yolunda enerji verimliliği merkezi kuruyor ve iş dünyamızın ihtiyaç duyacağı önemli bir misyonu yerine getiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘Üreten şehirler' dahilinde yapılan proje, başarılı bulunarak yürütülmeye başlanmıştır. Proje açılış toplantısı da 7 Nisan 2023 tarihinde başta Vestel olmak üzere ilgili temsilcilerin katılımı ile Odamızda gerçekleştirildi. Peki enerji verimliliği merkezi nedir? Ve ne işe yarayacak? Merkez, öncelikli olarak 2019 yılında AB tarafından uygulamaya konulan yeşil mutabakata uygun üretim yapacak işletmelerin, ihtiyaç duyacağı belgelendirmeden-danışmanlığa, eğitimden-sertifikalandırmaya kadar her türlü işlemi yapacak. Ayrıca Manisa imalat sanayiinde beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren ve Vestel tedarikçi zincirinde yer alan, enerji tüketimi ve tep (ton eşdeğer petrol) değeri yüksek olan sanayi kuruluşlarında, enerji ön etüdü ile detaylı etüt uygulamalarını gerçekleştirecek. Oda bünyesinde kurulacak olan enerji verimliliği ‘Tek Nokta Ofisi' ile Manisa'da beyaz eşya yan sanayisi başta olmak üzere, enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren imalatçı firmalara, enerji etütleri ve iş geliştirme danışmanlık desteği verilmesi planlanıyor. Bununla birlikte karbon ayak izinin azaltılmasına ve AB Yeşil Mutabakatı Kaynaklı risklere karsı proaktif rol alınmasına yönelik, 50 firmaya enerji etüdü ve üretim yalınlaştırma eğitimleri verilmesi; kurumsal, teknik ve beşerî kapasite artışı sağlanacak. İşletmelerimiz ilerde bu merkezden aldıkları belge ile ab yeşil dönüşüm kurallarına göre üretim yaptıklarını belgeleyebilecek ve ihracatlarını gerçekleştirebileceklerdir. Böylece işletmelerimiz ekstra bir vergi ödemek ve ihracat pazarını kaybetme riski ile karşılaşmayacaklardır. Projenin üyelerimize, Manisa'mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Oda olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Geleceğin getireceklerini takip etmek yerine buna yön veren bir çalışma olduğunu belirtmek isterim. Proje paydaşlarımızı ve emek veren herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Seçim sonrası makroekonomik sorunlara ivedilikle odaklanmalıyız”

Sözlerine ekonomik gelişmeler üzerine devam eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, “Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kısaca ülkemizde ve dünyada neler olduğuna bakacak olursak küresel anlamda başta bankacılık krizi olmak üzere çeşitli ekonomik gelişmelere şahit olduk. Başta ABD'de silikon vadisi bankası daha sonra İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse iflas etti. Malum Amerikan Bankası'nın artan faiz oranları nedeniyle mali krize girdiği söylendi. Mali piyasaları endişelendiren banka iflasları şimdilik büyük bir krize neden olmadığı görüldü. Faiz artırımları sonucu ortayı çıktığı düşünülen bankacılık krizi nedeniyle, merkez bankalarının faiz artırımına son vereceği beklentisi ise gerçekleşmedi. Merkez Bankaları mart ayında faizleri arttırarak beklentilerin tersi politikalara başvurdu. Diğer taraftan ‘ABD'de nisan ayına ilişkin öncü PMI verileri imalat ve hizmet sektörlerinde toparlanmayı işaret etti. Aynı dönemde Euro Alanı'nda hizmetler PMI güçlü bir görünüm sergilerken, imalat PMI eşik düzeyin altındaki seyrini sürdürdü. Bölgede mart ayında nihai yıllık tüfe enflasyonu da yüzde 6,9 oldu. Çin ekonomisi ise 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4,5 ile öngörülerin üzerinde bir büyüme kaydetti. Küresel ekonomide durum böyle iken ülkemizde depremin yaralarını sarmaya çalıştık. Diğer taraftan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler gündemimizin ilk sıralarına yerleşti. Öncelikli olarak bu seçimlerin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Demokrasimiz kazansın, halkımız kazansın, ülkemiz kazansın diyoruz. Seçimler nedeniyle iş insanları olarak temennimiz popülist politikaların yerine gerçekçi ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun vaatlerin verilmesidir. Seçim sonrasında, ülkenin gerçek gündemi olan makroekonomik sorunlara ivedilikle odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Küresel ekonomide beklenen yavaşlamanın ülkemizi etkilememesi için gerekli yapısal dönüşümlerin gerçekleştirileceğini umuyoruz." diye konuştu.