Manisa TSO TEBD Projesine ev sahipliği yaptı

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) projesi kapsamında Manisa makine ve kalıp üreticileri temsilcileri Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda düzenlenen çalıştaya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkın Şıktaşlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TEBD Proje Koordinatörü Burcu Atılgan, İhracatı Geliştirme Derneği (İGEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Kutan Fidanilarslan ile makine ve kalıpçılık sektöründe yer alan iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Eurochambres-TOBB işbirliğiyle yürütülen 'Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi' kapsamında KOBİ'lerin AB ülkelerine ihracatındaki sorunları ile AB'de rekabet kuralları hakkında düzenlenen çalıştayda pazar araştırması ve pazarlara girme teknikleri, müşteri bulmak ve ilişki kurmak , AB ile ticaretin artıları - eksileri ve rekabet kuralları konularında katılımcılara detaylı bilgiler anlatıldı.

Çalıştayın açılışında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkın Şıktaşlı, projenin Manisa iş dünyasına büyük kazanımlar sağlayacağını düşündüklerini ifade ederek, böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda tam gün süren ve 20 katılımcın yer aldığı çalıştayda TOBB TEBD Projesinin koordinatörü Burcu Atılgan, proje hakkında bilgilendirmede bulundu. İGEDER Yönetim Kurulu Üyesi Kutan Fidanilarslan, pazar araştırması ve pazarlara girme tekniklerini, AB ile ticaretin artıları - eksilerini, AB'de rekabet kurallarını, Ege Üniversitesi Sanayi İlişkileri Uzmanı Anıl Şensöz ise kurumsal Avrupa ağı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın son bölümünde ise katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.