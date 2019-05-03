Manisa TSO TOBB'un 75. Genel Kuruluna katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75'inci Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonu'nda gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa TSO TOBB Delegeleri de genel kurulda yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB-ETÜ) düzenlenen 75. Genel Kurulu'nda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası delegeleri de yerini aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa TSO TOBB Delegeleri Atilla Altuntaş, Çağrı Tuatay, Hayati Dolman, İbrahim Akdoğan, İsmail Çalışkan, Rıfat Emin Uygur, Hakan Kadayıfçılar, Tankut Tansel, Yahya Caymaz, Manisa TSO Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, TOBB Manisa İl Oda/Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu ve TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel TOBB'un 75. Genel Kurulunda Manisa'yı temsil eden isimler oldu.