Manisa TSO üyeleri, arabuluculuk bilgilendirme toplantısında buluştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ile Arabulucu Av. Mehmet Akuğur'un birer sunum gerçekleştirdiği toplantıda arabuluculuğun avantajları, arabuluculuk süreci, tüketici uyuşmazlıkları, ticari sözleşmelerde arabuluculuk, Singapur konvansiyonunun detaylandırılması gibi konu başlıklarını içeren bir sunumla bilgi verildi.

Manisa TSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Başkan Yarımcısı Sezen Şenay, TOBBUYUM Genel Müdürü DR. Onur Yüksel, Arabulucu Av. Mehmet Akuğur, Manisa TSO Hukuk Danışmanı Av. Zeynep Paçacı, Manisa TSO Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener Dedeoğlu, Manisa Barosuna bağlı Arabulucu Avukatlar ve Manisa iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda sunumların ardından konuşmacılar katılımcılardan gelen soruları cevapladılar.