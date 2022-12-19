Manisa TSO üyeleri ‘Dubai The Big 5 Yapı ve İnşaat Fuarına' katıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizasyonu ile bir araya gelen Manisalı iş insanları, Dubai'de gerçekleşen “The Big 5 Yapı ve İnşaat Fuarı”na katılarak hem sektör hakkında yeni gelişmeleri takip etti hem de pazar koşulları hakkında bilgi sahibi oldu.

Manisa TSO tarafından Dubai'de gerçekleşen “The Big 5 Yapı ve İnşaat Fuarı”na ziyaret, iş gezisi organizasyonu düzenlendi. Manisa TSO üyesi 27 firma temsilcisinin katıldığı ziyaretlerde Manisa TSO heyeti inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar ile birebir görüşme, inşaat sektöründe gelişen yeni teknolojileri yerinde görme, ürün değerlendirme ve pazar koşulları ile rekabet düzeyleri konusunda görüşmeler yapma imkanı buldu.

Manisa TSO Heyeti fuar programı çerçevesinde Dubai Ticaret Odası ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan ziyaret ve toplantı çerçevesinde Manisa TSO heyetine Dubai Ticaret Odası yetkileri Daniel Sellers, Mohammed Abdul Ghaffar Hussain ve ekibi eşlik etti. Toplantıda Dubai'de iş ortamı, yükselen sektörler, potansiyel yatırım ve iş birliklerine yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Ayrıca Türk iş adamlarının gerek ihracat gerekse yatırımlar konusunda çekinceleri ve sektörel beklentiler üzerine istişare edildi. Dubai Ticaret Odası ile yapılan görüşmede ise kurumlar arası tecrübe ve bilgi alışverişi gerçekleştirilmiş, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir birliği sağlanmıştır.

Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek adına iş birliği oluşturulması hakkında görüşüldü. Dubai'ye yapılan ihracatının arttırılmasına yönelik hangi yolların izlenebileceği hususunda istişareler gerçekleştirildi.

İnşaat, yapı malzemeleri, peyzaj ve bina yalıtım sektörlerinde üretim süreçlerindeki yenilikler, araştırma faaliyetleri ile iş birliklerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi edinilmiş olup karşılıklı bilgi ve tecrübeler paylaşıldı. Yapılan ziyaretler sonucunda, ülkeler arası ortak yatırımları teşvik etmek, ortak ticari ve yatırım çalışmalarını araştırmak, ikili ticaretin uzun vadede gelişmesine katkı sağlamak için fikir alışverişinde bulunuldu.