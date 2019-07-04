Manisa TSO üyeleri MKE yöneticileriyle buluştu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) hizmet binasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile yan sanayiyi buluşturmak ve işletmelerin yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak amacıyla 'MKE Kurumu-Manisa TSO Tedarikçi Günleri' gerçekleştirildi.

Toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, MKE Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Özden, MKE kurumu İkmal Daire Başkanı Ahmet Konur, MKE Kurumu İkmal Daire Başkanlığı Yaklaşık Maliyet ve Şartnameler Şubesi Müdürü Ebru Koçak Tatoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa TOBB Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Manisa Teknokent Danışmanı Gül Kamoy, MKE kurumu temsilcileri ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

Başkan Yılmaz: “Biz üyelerimize kefiliz”

Toplantının açılış konuşmalarını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “MKE kurumu temsilcilerini odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki doğru adrestesiniz. Manisa olarak büyük bir çekim merkezi olduğumuzu söyleyebilirim. Büyük bir geçmişe sahibiz. Şehzadelere ev sahipliği yapmış bir kentiz. Oda olarak Türkiye'nin en köklü odalarından biriyiz. Açıkçası üretim anlamında da büyük bir zenginliğe sahibiz. Hem tarım hem de sanayi yönünden güçlü firmalarımız var. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Manisa Teknokent ile gerçekleştirdiğimiz ortak projeler ile Milli Savunma Sanayimize katkılar sağlıyoruz. Ülkemizin en büyük silah ve mühimmat üreticisi olan MKE ile yapacağımız iş birliği ile Milli Savunma Sanayimize olan katkımızı daha da ilerletmeyi umuyorum. Biz tüm firmalarımıza tüm üyelerimize kefiliz. Hepimizin amacı üretmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Bu toplantının hepimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Özden: “Yeni iş birlikleri kurmak için buradayız”

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın ardından konuşma yapan MKE Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Özden, Manisalı üreticiler ve sanayiciler ile yeni iş birlikleri kurmak istediklerini ve bu yüzden burada olduklarını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerinin ihtiyaçlarını cevap ürettiklerini anlatan Özden, “Her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılamak ve ülkemiz savunma sanayinde, yerli katkı payını artırmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler üretmek bizim temel görevimizdir” dedi.

2018 senesindeki satış, kar ve ihracat rakamlarına değinen Özden, “Ciromuzu 3 kat artış ile 1 milyar dolara çıkaracağız, yan sanayine 400 milyon dolar iş hacmi kazandıracağız, 100 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaparak gelişim ve değişimlerin yolunu tutacağız ve 250 milyon dolar ihracat yapacağız. Ülkemiz sanayisine, savunmasına ve milli güvenliğine azami ölçüde katkı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah burada firmalarımız ile olumlu görüşmeler yapıp verimli bir toplantıya imza atarız. Bu toplantıya ev sahipliği yapan ve bizleri burada ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na kurumum adına çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından MKE Kurumu İkmal Daire Başkanı Yaklaşık Maliyet ve Şartnameler Şubesi Müdürü Ebru Koçak Tatoğlu katılımcılara tanıtım sunumu ile ön bilgilendirme yaptı. Toplantı sonrasında firmaların sorularını cevaplayan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu temsilcileri, tedarikçi adayı firmalar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.