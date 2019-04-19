Manisa TSO ve Manisa CBÜ yeni bir işbirliğine imza attı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan MTSO, ihracatın artırılması amacıyla üniversiteli öğrencilerden destek alacak.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü arasında, “İhracatın artırılması amacıyla MCBÜ öğrencilerinden destek alınmasına ilişkin protokol” İmzalandı. Protokol imza töreni, MCBÜ Rektörlüğünde yapıldı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından imzalanan protokol kapsamında, MCBÜ öğrencileri ihracat yapmak isteyen Manisa TSO üyesi işletmelere gönüllü olarak destek sunacaklar. Protokol kapsamında; pazara erişim araçları ve yöntemlerinin belirlenmesi, pazarın sosyal ve kültürel özellikleri ile ilgili raporlar yazma, dil desteği, iş geliştirme modellerinin ve planlarının oluşturulması, pazara ait çeşitli analizler yapma, potansiyel alıcılar ile iletişime geçmede dil desteği gibi konularda işbirliği yapılacak. Destekler karşılığında, Manisa TSO işletmeleri de öğrencilere ücret ödeyebilecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için belirlenen ulusal stratejiler kapsamında, illerin ihracat hacimlerinin ve ihracat yapan işletme sayılarının artırılması amacıyla Ticaret ve Sanayi Odalarında ihracat destek ofisleri kuruldu. İhracat destek ofisleri, ihracatı gerçekleştirecek işletmelere ihtiyaç duydukları konularda destek verecek. Pazarın ekonomik ve finansal yapısı, sosyal ve kültürel özellikleri, pazara erişim araçları ve yöntemleri gibi konularda ihracatçıların ihtiyaç duyduğu destekler oldukça önemlidir. İhracatın yapılacağı ülke vatandaşı olan Manisa Celal Bayar Üniversitemizin uluslararası öğrencileri veya Maliye, İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret konularında eğitim alan veya ilgi duyan öğrenciler, söz konusu konularda MTSO üyesi işletmelerimize destekler verecekler. Böylece MCBÜ öğrencileri öğrendiklerini uygulama imkânı bulabilecek, işletmeler de kısa zamanda ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilecekler” diye konuştu.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ise, “İmzalanan protokolün öğrencilerimizin tecrübe kazanması ve kendilerini geliştirmelerine, ihracat yapacak firmaların da onlardan alacakları destek konusunda oldukça verimli sonuçlar doğuracağına gönülden inanıyorum” diyerek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.