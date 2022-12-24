Manisa TSO ve Polatlı Ticaret Odası'ndan kardeşlik protokolü

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), Polatlı Ticaret Odası arasında ‘Kardeş Oda Protokolü' imzalandı.

Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erol Ünal, Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Manisa TSO'yu ziyarette bulundular. Ziyarette Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet katlarının tanıtılmasının ardından Manisa TSO'nun gerçekleştirdiği fizibilite projeleri başta olmak üzere uluslararası çapta ses getiren projelerinin sunulduğu bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda, Manisa TSO ve Polatlı Ticaret Odası arasında ‘Kardeş Oda Protokolü' İmza Töreni gerçekleştirilerek ileriki süreçteki iş birliği, çalışma ve projeleri ele alındı. Polatlı Ticaret Odası heyetine Manisa'yı tanıtan bir kültür turu düzenlenerek yörenin değerleri ve tarihi mirası tanıtıldı.

İmza törenine Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erol Ünal, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Manisa TSO ve Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.

Mehmet Yılmaz: “Ses getirecek projelere imza atacağız”

İmza töreninde Polatlı Ticaret Odası heyetini ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Polatlı Ticaret Odası heyetini şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyorum. Kıymetli Başkanım Ulvi Sakarya ile dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Yıllardır GTİ'de birlikte görev yapıyoruz. Kardeşten öte bir hukukumuz var. Sağ olsunlar bizleri ziyaret edip kardeş oda olma adına protokol imzalamak istediler. Biz de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu protokolü imzalamaktan dolayı büyük onur duyacağımızı belirttik. Meclis Başkanım, kıymetli büyüğüm Ümit Türek ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım ile birlikte sizlerle yol yürümekten dolayı büyük memnuniyet duyacağız. Bu protokol ile iki oda, kardeş olacak ve ortak çalışmalarımız ile ülkemizde ses getirecek projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Hepinize tekrardan hoş geldin diyor bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Ulvi Sakarya: “Türkiye'ye örnek olmuş bir oda”

İmza töreninde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın ardından konuşan Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, “Mehmet Başkanımın da dediği gibi dostluğumuz kardeşten ötedir. Abi, kardeş gibiyiz. Bu uyumlu diyaloğumuzu odalarımız arasında imzalanacak protokol ile taçlandırmak istedik. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası gibi yaptığı faaliyetler ve gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'ye örnek olmuş bir oda ile protokol imzalamak bizler için büyük bir mutluluk. Bu kardeş oda protokolünden sonra biz de Polatlı Ticaret Odası olarak çıtamızı daha yüksek noktalara taşıyacağız. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı başta Mehmet Başkanım olmak üzere tüm Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ailesine teşekkürlerimi sunuyor, protokolümüzün iki oda adına fayda sağlamasını diliyorum” şeklinde konuştu.