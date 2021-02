Manisa TSO ve Ticaret Borsası'ndan eğiteme büyük destek

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası eğitime yaptığı desteğe bir yenisi daha ekledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB ETÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imza altına alınan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Manisa'da 2018 yılında proje okul seçilen Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası desteği ile önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Okulun niteliklerini artıracak önlemleri almak üzere oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu kısa sürede çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kapsamında imzalanan protokol ile Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 12 derslik ve 3 atölyesi bulunan eğitim binası yapılacak. 1700 metrekarelik bir alana yapılacak olan dev atölye binasında günümüz şartlarına uygun, en son teknoloji ve donanımlı ekipmanlar ile öğrencilere eğitim verilecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Sezen Şenay, Yunusemre Polinas MTAL Okul Müdürü Hasan Baskın katıldı.

Başkan Yılmaz: “Eğitime olan desteğimiz aralıksız devam edecek”

Protokol töreninin açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Biz kurum olarak TOBB'a bağlı olan hem borsamız hem de Ticaret ve Sanayi Odası olarak diyoruz ki ülkemiz muasır medeniyet seviyesindeki yerini alması için olmazsa olmazı eğitimdir. Biz de eğitime olan yatırımımızı her zaman gerçekleştireceğiz. Eğitimin içinde de ara eleman yetiştiren Polinas MTAL gibi okullarımızın muhakkak olması gerektiği noktada yerini alması için elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda bugün sizlerin himayesinde bu imza törenini gerçekleştireceğiz. Bu protokolün bir diğer önemli boyutu da herkese örnek olmasıdır. TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan da bu konu için önemli bir yaklaşımları var. ‘Bu projeyi ne kadar güzel uygularsanız, diğer vilayetlere, diğer paydaşlara o kadar güzel örnek olur' diyorlar. Biz olaya direk bu açıdan bakıyoruz. İmzalanan protokolün herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz üyelerimizden aldığımız güç ile eğitime olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimiz sunarım” dedi.

Vali Karadeniz: “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Eğitimin son zamanlarda ülkenin en önemli konularından olduğuna değinen Vali Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: “Bu konu tartışılırken daha çok eğitim bilimciler eğitimin niteliği ile ilgili tartışmalar yapıyorlar ve bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar. Sadece eğitim bilimi açısından bakılarak ona o yönden müfredat oluşturmaya çalışmaları da istenen sonucu her zaman sağlayamıyor, aslında bizin tartıştığımız konunun özünde bana göre yatan şey bu. Dolayısıyla biz bu tartışmayı eğitim bilimin de içinde olacak şekilde daha geniş kapsamlı yapmak zorundayız. O da nedir, istihdamla eğitimini örtüştürülmesi. Yani ikisinin korelasyonu sağlanarak, toplumuzun hangi mesleklere ihtiyacı var bunların tespit edilmesi ve bu mesleklerinde mutlaka eğitimle sağlanması. Bu her alan için geçerli. Örneğin dün ilimizde kamuya iş yapan müteahhitlerle bir toplantı gerçekleştirdik, video konferans toplantısı orada gündeme gelen konu müteahhitlerin yanlarında çalıştırdıkları ustaların niteliği. Dışardan kurslarla, belgelerle mesleki eğitimle elde edilen kalite her zaman için sorgulanır tartışılır bir kalitedir. Önce örgün eğitimden geçilmeli herhangi bir meslek için ondan sonra kurs düzenlenecekse eğer o kişinin yetiştiği meslekle ilgili alt uzmanlık alanlarıyla ilgili kurslar olabilir. Örneğin bir inşaat kalıpçısı o kalıpçılık eğitimini meslek lisesinde almalı ama aldıktan sonra hangi tip kalıpla çalışacaksa onun kursunu belki okuldan sonra verebilirsiniz ona. Bir elektronik eğitimi mutlaka meslek lisesinde meslek yüksekokulunda mühendislik düzeyinde elbette ki üniversitede verilmeli ama ‘A' markası ile uzmanlaşması gerekiyorsa onu kursla verebilirsiniz ona. Ama direk siz bu nu kursla vermeye kalktığınızda bu sefer sertifikalı insanlar bir tarafta kalıyor, onlar belki daha çok iş buluyor onlardan da verim belli ölçülerde alınıyor, belli ölçülerde alınamıyor öbür taraftan da elinde diploması olan iş arayan gençlerimiz var diğer taraftan da bizi kalifiye eleman lazım diyen iş adamlarımız var, yatırımcılarımız var. İşte aslında eğitimle ilgili tartışmalarımızı sanıyorum bu noktaya odaklamamız lazım, bu noktada çalışmamız lazım. Bugün burada imzalayacağımız protokol aslında bu eksikliğin görülmesi bu eksiliğim uygulamaya konulması adına Milli Eğitin Bakanlığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yapmış olduğu çalışma bahsettiğim yönden sonuç verici bir çalışma olacaktır. Bunun da güzel bir örneğini burada 12 derslikli 3 dersliği atölye olmak üzere bu binanın yapılarak milli eğitime teslim edilmesi bu büyük projenin güzel bire örneği olacaktır diye düşünüyorum. Burada eğitim alan çocukları ne kadar nitelikli yetiştirirsek ne kadar sahadaki ihtiyaca uygun şekilde donatırsak o zaman hem bu eksikliği büyük ölçüde gidermiş olacağız hem de okul daha da cazip hale gelecek oraya yeniş derslikler yapma ihtiyacı ya da aynı yöntemle çalışan yeni okullar yapma ihtiyacı doğacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”