Manisa TSO yeni girişimciler kazandırıyor

İŞKUR ve KOSGEB Manisa Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği eğitim kurslarıyla bugüne kadar bir çok girişimciye iş imkanı sağlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimci adaylara yönelik 32 saat ve ücretsiz verilecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Umut Ali Koray Kayalıdere tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak, eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında 24 Aralık tarihinde başlayan ve 28 Aralık tarihinde sona erecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nde ‘Girişimcilik', ‘Girişimcinin özellikleri', ‘İş fikri geliştirme süreci', ‘Yapılabilirlik (fizibilite)', ‘Pazar araştırması', ‘Pazarlama planı geliştirme', ‘Üretim planı geliştirme', ‘Yönetim planı geliştirme', ‘Finansal plan geliştirme' ve ‘İş planı hazırlama' konularında bilgiler veriliyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve KOSGEB Manisa Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başarı ile tamamlayan katılımcılar, işletmelerini kurdukları takdirde iş planlarını hazırlayarak KOSGEB mevzuatı çerçevesinde 60 bin TL'ye kadar hibe desteğinden yararlanma hakkına sahip olacak.