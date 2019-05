Manisa TSO'da Brexit süreci ve İngiltere ile ticaret konuşuldu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde 'Brexit süreci ve İngiltere ile ticaret' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Manisa TSO) İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ataşesi David Machin, İngiltere Ankara Büyükelçiliği Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox, İngiltere İzmir Başkonsolosluğu Ticaret Müdürü Güliz Kıymaz ve İngiltere Ankara Büyükelçiliği Brexit Politika ve Program yetkilisi Seyfi Özmay'ın katılımlarıyla 'Brexit süreci ve İngiltere ile ticaret' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkın Şıktaşlı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Muzaffer Topbaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Saadettin Gezgin, Tevfik Aslaner, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Davut Türe, İdris Şendil, İsmail Çalışkan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, TOBB Manisa Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Manisa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda Brexit sürecinin Türkiye-İngiltere ikili ticaretine muhtemel etkileri konuşuldu.

Manisa'nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Türkiye ile İngiltere arasında güçlü bir ekonomik bağ var. İthalat ve ihracat konusun ikili ilişkilerimiz her geçen gün artıyor. İngiltere için Türkiye büyük bir pazar, Türkiye içinde İngiltere büyük bir pazar. Bu bağlamda İngiltere ile direk ithalatı ve ihracatı olan firmalarımızın Brexit sürecinde çıkabilecek sorunların yaşanmadan önce çözüme kavuşturulması açısından değerli İngiliz heyetini odamızda ağırlıyoruz. Firmalarımızın kafalarında oluşacak sorunları çözmek için bu etkinliği düzenledik. Değerli heyetimiz bildiklerini anlatma noktasında bizlerle birlikteler. Ama ben özellikle kendilerine şunu belirttim, biz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem sanayide ki firmalarımıza hem de tarımsal boyut da ki firmalarımıza güvenimiz tam. Firmalarımızın her türlü ticari işlerinin arkasındayız. Ben her zaman şunu söylüyorum Manisa çok büyük bir potansiyel. Biz firmalarımızın hepsi ile gurur duyuyoruz. Gelen bütün heyetlere de aynı şeyi söylüyoruz. Birlikte çok güzel işlere imza atılabilir noktasında bir irade var. Nazik ziyaretinizden dolayı size ve heyetinize teşekkür ederim." diye konuştu.

Böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür eden ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin güncel gelişmeler ve Brexit sonrası Türkiye ve İngiltere ticareti hakkında Manisalı iş adamları ile istişarede bulunan İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölümü Başkanı Paul Creary, “Brexit süreci İngiltere için önemli bir süreç. Tabi bu süreç İngiltere kadar İngiltere ile ticari ilişkileri olan ülkeler içinde önemli. İkili ticaret ilişkilerimize bakacak olursak İngiltere için Türkiye önemli bir pazar. Özellikle Ege bölgesi ve Manisa'nın önemi bir kat daha büyük diyebilirim. Buraya gelmeden önce Vestel fabrikasını ziyaret ettik. Vestel ihracatının yüzde 25'ini İngiltere'ye yapıyor. Türkiye'de Vestel gibi birçok firma ihracat ve ithalat bazında İngiltere ile ikili ticari ilişkileri var. İngilizler Türk ürünlerinden son derece memnun. Brexit sürecinden dolayı kaygılanmanızı anlıyorum. Şunu açık bir şekilde söyleyebilir ki ikili ticaret ilişkilerimiz Brexit süreci sonrasında da aynı şekilde devam edecektir. Biz bunun teminatı olarak buradayız diyebilirim. Ben ve ekibim böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İngiltere Büyükelçiliği'nden Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ataşesi David Machin Brexit süreci ve sonrası ticari ilişkilerde yaşanabilecek gelişmeler ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Yaklaşık 2 saat süren toplanın son bölümünde ise katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.