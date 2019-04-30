Manisa TSO'da CERN bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Manisa TSO) İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlık Özel Müşaviri ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Türkiye Sanayi İrtibat Temsilcisi M. Hakan Kızıltoprak'ın katılımlarıyla ‘TOBB-CERN sanayi İrtibat Ofisi Bilgilendirme ve Tanıtım' semineri düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda düzenlenen seminere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Meclis Üyeleri Davut Türe, Ethem Öztaş, İdris Şendil, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, Manisa Savunma Sanayi Kümesi (MASTEK) Teknik Koordinatörü Kadir Çıtak, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu ve Manisa İş dünyası temsilcileri katıldı.

"Biz Türk insanına güveniyoruz"

Seminerin açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bugün burada ERN - Sanayi - Üniversite Üçgeni / Fizik - Mühendislik ve Ötesi, Nükleer Güç Santrali Projeleri - Ne yapabilir ve nasıl yer alabiliriz?, Sanayici Gözüyle CERN Projeleri, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Ülkemize Yer Alan Nükleer Santral Projelerinde (AKKUYU NGS) İş Fırsatları ve İhale ile ilgili konularda bilgilendirme yapmak üzere çok değerli konuklarımızı sizlerle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan öncesinde Avrupa Birliği eşleştirme programı kapsamında bir çok sanayici arkadaşımızı aynı program kapsamında bir araya getirdik. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmakla mükellefiz ve bunu yaparken de şuna inanıyoruz. Biz bölgedeki tüm sanayicilerimize yatırımcılarımıza ve Türk insanına güveniyoruz. Çünkü biz Gazi Mustafa Atatürk'ün tüm sözlerini ve çalışmalarını kendimize rehber ediniyoruz. Cumhuriyet kurulurken bu ülkede hiçbir şey yoktu. Ama Muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak için tek bir yol var. O da çalışmak, çalışmak, çalışmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir sözün de şunları söylüyor. Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Bu değerli bilgi sahibi konuklarımızı misafir etmenin haklı gururunu yaşadığımızı bir kez daha ifade ediyor, seminerimizin katılımcılarımızın için olumlu kazanımlar getireceğini düşüyorum" diye konuştu.

Katılımcıların soruları cevaplandırıldı

Yaklaşık 2 saat süren seminerde ilk olarak söz alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr.Abbas Kenan Çiftçi, ERN - Sanayi - Üniversite Üçgeni / Fizik - Mühendislik ve Ötesi, Nükleer Güç Santrali Projeleri - Ne yapabilir ve nasıl yer alabiliriz konularında, (TOBB) Başkanlık Özel Müşaviri ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Türkiye Sanayi İrtibat Temsilcisi M. Hakan Kızıltoprak, Sanayici Gözüyle CERN Projeleri, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Ülkemize Yer Alan Nükleer Santral Projelerinde (AKKUYU NGS) İş Fırsatları ve İhale ile ilgili konularda, CERN'de Manisa'dan ihalelere katılan ve alan HMS Makine Ticari Koordinatörü Hamdi Çakmak ise firmalarının yaptığı işlerle ilgili sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Seminerin son bölümünde katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

Toplantının sonunda ise Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Meclis Üyesi İdris Şendil ve Manisa Savunma Sanayi Kümesi (MASTEK) Teknik Koordinatörü Kadir Çıtak günün anısına, İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi, TOBB Başkanlık Özel Müşaviri ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Türkiye Sanayi İrtibat Temsilcisi M. Hakan Kızıltoprak, HMS Makine Ticari Koordinatörü Hamdi Çakmak'a plaket takdiminde bulundu.