Manisa TSO'da dijital pazarlama fırsatları anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) markalarını daha güçlü duyurmak isteyen üyeleri için "Dijital Pazarlama Fırsatları" konulu eğitim düzenledi.

Manisa TSO ev sahipliğinde, markasını daha güçlü duyurmak isteyen işletmeler için “Dijital Pazarlama Fırsatları” eğitimi düzenlendi. Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkın Şıktaşlı, Google Türkiye temsilcileri Sinem Uslu Sücüllü, Özgür Deniz Aydın, Profaj Armağan Bengi, Profaj Aylin Bengi ve Manisa iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Manisa TSO Bülent koşmaz Hizmet Binası'nda gerçekleşen eğitimde katılımcılara verimli pazarlama yöntemleri, reklam ve pazarlama kanalları, Google reklamlarının hedefleme yöntemleri, yurtdışı reklamlarında devlet destekleri, internet reklamları , ürün ve hizmetlerin dünya çapında ve Türkiye'de pazarlama ve satış fırsatları, fark yaratan kreatif fikirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan sunumların ardından üyelerin soruları cevaplandırıldı.