Manisa TSO'da ekonomi konuşuldu

Elitaş burada yaptığı açıklamada, "İş dünyasının önündeki engelleri kaldırıp, iş dünyasının yaşadığı heyecanı daha da heyecanlı bir hale getirmek için bizim üzerimize düşen görev, gölge etmeyeceğiz, gölgeleri kaldırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Bülent Koşmaz Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına Manisa Valisi Ahmet Deniz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Üyeleri, Ak Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, daire müdürleri ve Manisa iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Manisa iş dünyası temsilcilerinin ticarette yaşadığı sıkıntıları ve bürokraside karşılaştıkları sorunlarını dile getirme fırsatını bulduğu toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sevgi dilinin kullanıldığı bir toplumda yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını dile getirdi. Manisa iş dünyasının üretmeye, çalışmaya her zaman hazır olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, komisyon üyelerine ve davetlilere Manisa ekonomisindeki son durumu rakamsal veriler eşliğinde hazırlanan sunum ile aktardı.

"Sanayicilere gölge olmayacağız"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, yaptığı konuşmada Türkiye'nin geleceğinin sanayide olduğunu belirterek, bu konuda gelişmeyi kendine ilke edinmiş şehirleri ziyaret ettiklerini açıkladı. Ticaret ve sanayinin cesaret işi olduğunu ifade eden Elitaş, komisyonda yer alan bütün üyelerin iş insanı olduğunu açıkladı. Türkiye'nin iddialı bir sürece girdiğini aktaran Elitaş, “Türkiye, dünyada global bir oyuncu olma konusunda büyük bir düşünme sürecine girdi. 500 milyar dolarlık ihracat, 1 trilyon dolarlıkta dünya ticaret hacminden alınabilecek pay. Bunun hesabı içerisindeyiz. İş dünyasının önündeki engelleri kaldırıp, iş dünyasının yaşadığı heyecanı daha da heyecanlı bir hale getirmek için bizim üzerimize düşen görev, gölge etmeyeceğiz, gölgeleri kaldırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Biz AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili milletvekiliyiz ama biz Türkiye'deki sorun sahibi herkesin avukatız. Parti farkımız yok” diye konuştu.

Başkan Elitaş, konuşmasının son bölümünde ise Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski başkanlarından merhum Bülent Koşmaz ile birlikte çok çalıştıklarını ifade ederek, rahmetli Bülent Koşmaz'ı andı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, sadece teknolojiye sahip olmanın yeterli olmadığını, teknolojinin üzerine yüksek teknolojiyi katmanın, katma değer oluşturmanın önemli olduğunu kaydetti. Çağımızın acımazsız bir rekabetin yaşandığı bir çağ olduğuna dikkat çeken Vali Deniz, tabiri caizse kimsenin kimseye güzünün yaşına bakmadığını vurguladı. Türkiye'nin son yıllarda ciddi mesafeler aldığını belirten Vali Deniz, “15 gündür Manisa Valisi olarak görev yapıyorum. Oda başkanlarıyla görüşüyorum. Türkiye'nin geleceğine ümitle bakmamak için hiçbir neden yok. Manisa'daki bu şevki görünce, üretimi görünce katma değeri yüksek ürünler üretme konusunda, akıllı ürün üretme konusunda AR-GE yatırımlarına devletimizin imkanlarını iyi kullanılması ile gerçekten biz bu işi hep beraber yaparız” dedi.

Konuşmaların ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve Komisyon Üyeleri toplantıya katılan Manisa iş dünyasının temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Gelen soru ve önerileri not alıp, toplantıya katılan bürokratlarına gelen sorunların ve önerilerin takip edilmesi için talimatlar verdi. Yaklaşık 2 saat süren ve toplantıya katılan davetlilerin tüm sorularını cevaplandıran Komisyon üyeleri adına Başkan Mustafa Elitaş'a günün anısına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Naht sanatı eseri ve Manisa'da özgü ürünlerden oluşan hediyeleri takdim etti.