Manisa TSO'da enerji verimliliği eğitimi düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı'nın teknik desteği kapsamında Manisa'da Verimlilik Çağrısı projesi hayata geçirdi. Söz konusu proje kapsamında 12 Ocak - 13 Ocak 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak Enerji Verimliliği Eğitimi düzenlendi. Manisa TSO Hizmet Binası'nda gerçekleşen, Çevre Mühendisi Ayşe Yılmaz ve Elektrik Mühendisi Bülent Çarşıbaşı verdiği eğitime Manisa TSO üyeleri ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

Enerji Verimliliği Eğitimlerinin 5'incisi 12-13 Ocak tarihlerinde Manisa TSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilirken, katılımcılara Eğitimde kaynak verimliliği kavramı ve kaynak verimliliğine küresel bakış açısı, kaynak verimliliği için geliştirilebilecek stratejiler, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, ISO 50001 Belgelendirme süreçleri, ilgili alanda sürdürülen devlet destekleri alanlarında bilgi verildi. Firmalar özelinde sektörel karşılaştırma örnekleri ele alındı. Eğitimin sonunda katılımcı firmalara sertifikaları takdim edildi.

'Manisa'da Verimlilik Çağrısı' Projesi, Türkiye'nin en önemli gündemlerinden birisi olan enerji verimliliği üzerine eğitim programlarını içeriyor. Bu bağlamda başta Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, Akhisar TSO, Turgutlu TSO, Salihli TSO, Soma TSO, Alaşehir TSO'da uzmanlar eşliğinde Enerji Verimliliği Eğitimleri düzenleniyor. Eğitimlerin ilki Turgutlu TSO'da 15-16 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenirken, 22-23 Aralık'ta Alaşehir TSO, 29-30 Aralık Salihli TSO ve 5-6 Ocak'ta Akhisar TSO'da gerçekleştirildi. Ayrıca Enerji Verimliliği Eğitimleri 19-20 Ocak tarihlerinde Soma TSO ile son bulacak.