Manisa TSO'da ihracatta devlet destekleri anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı Daire Başkanları Sıddık Kaya ve Yavuzhan Erdem'in başkanlığında İç Ticaret Şube Müdürü ve uzmanların katılımıyla, bakanlığın görev ve hizmetleri ile sağlamış olduğu teşvik ve desteklere yönelik güncel düzenlemeler hakkında bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Manisa iş dünyasının yoğun bir ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılar, ihracatta yaşadıkları sorunları yetkililere direk aktarma fırsatı bulurken, devletin ihracatta sağlamış olduğu destek ve teşvikler konusunda da detaylı bilgilere sahip oldu.

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki sınırlar kalktı ve dünya bütünleşerek tek bir pazar haline geldi. Uluslararası ekonomik entegrasyonun sağlanması ve dünya ticaret hacminin artmasıyla beraber piyasalara, müşterilere ve tedarikçilere ulaşmak daha da kolaylaştı ve bu sayede dünyanın farklı kıtalarında üretilen ürün ve hizmetler, bir başka kıtada rekabet etme şansı yakaladı. Küreselleşmenin getirdiği uluslararası rekabetçi ortamda dünya pazarlarından pay almak, üretimi artırmak ve geliştirmek, satış ve karları artırmak, ekonomi ve büyümeye katkı sağlamak noktasında ise dış ticaret önemli bir paya sahip. İşletmelerimizin yurtdışına açılmalarına destek olmak, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmalarına katkıda bulunmak amacı ile Oda olarak bu tarz bilgilendirme toplantılarına verdiğimiz önemin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz yurt dışı iş ve inceleme gezileriyle de üyelerimizi farklı kıtalara, farklı ülkelere götürerek yapacakları ikili iş görüşmeleri ve meslek odası ziyaretleri ile yeni ticari ilişkiler kurma, en yeni ve kaliteli ürünleri takip etme, ürünlerin fiyatlarını kıyaslama ve dünya pazarlarındaki yeni iş alanlarını keşfederek bu alanlarda ürünlerimizi tanıtma fırsatı sunuyoruz. İhracat yapan firma sayısının artırılması, firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunun sağlanması ve ihracatta pazar ve mal çeşitlendirilmesine katkı sağlanması açısından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak konu hakkında gerekli hassasiyeti gösteriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz." dedi.

Manisa 16 ilden biri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın imzalamış olduğu, İhracat Destek Ofisi işbirliği protokolü ile toplam 16 ilde 25 odada İhracat Destek Ofislerinin kurulduğu belirten Başkan Yılmaz, "Bu odalardan birisi de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası. Odamız Hizmet Binasında kurulan İhracat Destek Ofisi ile hedefimiz, hem bu rakamları daha üst seviyeye taşımak, hem de ilimize yeni ihracatçılar kazandırmak. Yeni ürün, yeni pazar ve yeni ihracatçı görüşüyle hizmet veren ihracat destek ofisimiz ile üyelerimize ihracata yönelik devlet yardımları anlatılmakta, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlamakta, ihracatçılara her konuda kılavuzluk yapmaktadır." diye konuştu.

2019'da yeni pazarlar geliştirilecek

2018 yılında 168 milyar 88 milyon dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Bu gerçekten gurur verici bir hadise. İlimiz açısından Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendirecek olursak, Manisa, 2018 yılında yapmış olduğumuz 4 milyar 430 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye'deki en çok ihracat yapan iller sıralamasında Ege Bölgesinde İzmir'den sonra ikinci, Türkiye'de ise iller sıralamasında 8. sırada yer almakta. 2019 yılında yeni pazarların geliştirilmesi kapsamında, mevcut çalışmalarımızın ve fuar etkinliklerimizin yanı sıra iş adamlarımızı Çin ve Afrika pazarlarında yer edinmesini sağlamayı hedefliyoruz. Manisa iş dünyası olarak bu doğrultuda bizlere düşen daha verimli çalışmak, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat yapmak, yüksek maliyetli ithal girdilerin yerli sanayi yoluyla temininin sağlanarak, dış ticaret açığını azaltmak, kendi markalarımızı oluşturmak. Bakanlık yetkililerimizin Manisa'ya gelerek işletme sahiplerimizle bir araya gelip, onları iş yerlerinde ziyaret ederek bire bir görüşme yapmaları bizlere ayrı bir motivasyon, ayrı bir güç katmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından söz alan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sıddık Kaya, Manisa programı çerçevesinde önce iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Sanayicimizin sorunlarını yerinde görmek ve yaşadıkları sorunları dinlemek için Manisa'da iki gündür bulunuyoruz. Manisa merkez ve ilçelerinde heyetimizle birlikte sahada sanayicilerimizle buluştuk. Yaşanan sorunları yerinde görme fırsatını bulduk. Bugünde Manisa iş dünyası ile bakanlığımız destekleri ve teşvikleri konusunda bilgilendirme de bulunmak üzere heyetimizle bulunuyoruz. Bu toplantıda sizlerden gelecek olan sorunlar ve öneriler bizlere ışık tutacaktır." şeklinde konuştu.

"Manisa'daki çalışma azmi mutlu etti"

Manisa'da yaptıkları işletme ziyaretlerinde moral bulduklarını anlatan Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı Yavuzhan Erdem, "Elbette sorunlar olacak. Ama Manisa'da iki gündür yaptığımız ziyaretlerde iş dünyasının çalışma azmi, üretimi bizleri fazlasıyla memnun etti. Ziyaretlerimizde sorunları not aldık. Bakanlığımızı ilgilendiren kısımlarını çözüm noktasında değerlendireceğiz. Bakanlığımız dışında tespit ettiğimiz sıkıntıları da ilgili bakanlıklara ulaştıracağız." dedi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Geliştirme Uzmanı Mustafa Yavuz, Ticaret Bakanlığının ihracat destekleri ve teşvikleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Son bölümde ise katılımcılardan gelen sorular Ticaret Bakanlığı heyeti temsilcileri tarafından cevaplandırıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, toplantının sonunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sıddık Kaya ve Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı Yavuzhan Erdem'e günün anısına plaket takdim etti.