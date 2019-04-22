Manisa TSO'da inşaat sektöründeki mesleki yeterlilik sistemi anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Odanın Nisan ayı faaliyet programı kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban'ın sunumuyla “Mesleki Yeterlilik Sistemi İnşaat Alanı Belgelendirmeleri” hakkında bilgilendirme hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İnşaat sektöründeki mesleki yeterlilik sistemleri hakkında bilgi veren Baban, "Aile ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, 25 Mayıs 2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılmamalıdır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde, işyerlerinde bu belgeye sahip olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde her bir çalışan için 775 Türk lirası idari para cezası uygulanacağından, belge zorunluluğu kapsamında yer alan mesleklerde faaliyette bulunan iş yerlerimizin, çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldırabilmeleri için, mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kurumlarına başvurmaları önem arz etmektedir. TOBB MEYBEM A.Ş. de, bu yetkilendirilmiş mesleki yeterlilik ve belgelendirme merkezlerinden birisi olup zorunluluk kapsamında inşaat sektörüne yönelik 13 alanda gerçekleştirmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sınav ve belgelendirme merkezi olarak kurulan TOBB MEYBEM A.Ş., 81 il ve 160 ilçede bulunan oda ve borsaların işbirliğiyle sınav ve belgelendirme hizmetlerini tüm Türkiye'de vermektedir. 31 Aralık 2019 tarihine kadar ise sınav ücretleri ile belge masraflarının tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Bu bağlamda, inşaat sektöründe faaliyette bulunan üyelerimizin ve çalışanların hem mağduriyet yaşamamaları hem de söz konusu teşviklerden faydalanmaları adına bir an önce odamıza başvuruda bulunarak çalışanlarına mesleki yeterlilik belgelerini aldırmaya davet ediyorum" dedi.

Baban, toplantının son bölümünde Mesleki yeterlilik belgesi başvuru süreci, yazılı ve performans sınavları, istihdam teşvikleri ve belgelendirme süreci ile cezai yaptırımlar hakkında detaylı bilgiler vererek katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 12. Meslek Komitesi Başkanı Enver Hacıkerimoğlu ve komite üyeleri, sektör temsilcisi müteahhitler, sektörde faaliyet gösteren ustalar ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları katıldı.