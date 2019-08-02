Manisa TSO'da ‘İş yaşamında profesyonellik' eğitimi verildi

Hilmiye Türesin Tetik'in sunumuyla ‘İş Yaşamında Profesyonellik' konulu eğitim düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında düzenlenen eğitime Manisa Ticaret ve Sanayi Odası başkan yardımcıları Arkın Şıktaşlı ve Sezen Şenay, yönetim kurulu üyesi Akın Saadettin Gezgin, meclis üyesi ve 1 nolu meslek komitesi başkanı Süleyman Göksel, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri takıldı.

Katılımcılara iş yerinde etkin olabilme, profesyonel ilişki kurabilme, çözüm odaklı, objektif olabilmenin yolları anlatıldı. Ayrıca, profesyonellik, stres yönetimi nedir? İş ve ilişki yönetimi nasıl olmalıdır, düşünme ve akıl yürütme becerileri nelerdir? konu başlıkları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı eğitim yaklaşık 3 saat sürdü.

Eğitimin son bölümünde ise Hilmiye Türesin Tetik katılımcılardan gelen soruları cevapladı.