Manisa TSO'da işbirliği toplantısı

Salihli TSO Manisa programı kapsamında Manisa TSO'yu ziyaret etti. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetimi Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Manisa ve ilçelerinin sorunlarının istişare edildiği toplantıda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Ziyarette konuşan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, oda ve borsalar olarak Manisa'nın sorunlarının çözüm noktasında hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Geçmişte de bu duygular ile çalışmalar yapmaya çalıştık. Ama bir türlü oda ve borsalar olarak istenilen birlikteliği yakalayamadık. Ancak, bu dönemde birlik ve beraberliği yakalayacağımıza inanıyorum. Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde ilçe oda ve borsalar olarak bir sinerji oluşturmalıyız. Ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu sorunları birlik ve beraberliğimizi sağlayarak aşabiliriz. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası olarak yöremizin menfaatleri doğrultusunda oluşan her projede yer alacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Nisan ayında yapmış olduğumuz seçimlerin ardından ‘Ben değil, biz olacağız' dedik ve göreve başladığımız günden itibaren bu düşüncemiz ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bizler biliyoruz ki başarının yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Geçmişte olanları geride bırakarak, bundan sonra Manisa için neler yapabiliriz sorusuna 13 oda ve borsalarımız ile birlikte cevap aramalıyız. Bu konuda sık sık bir araya gelip istişare toplantıları yapmalıyız. Bunun ilk adımını da önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Manisa ilinde yer alan oda ve borsalarımızın başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla Manisa'da istişare toplantılarını başlatacağız. Bu toplantıları belirli periyotlarda ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretler bizleri birbirimize daha da yakınlaştırıyor ve birbirimizi daha iyi anlama fırsatı sağlıyor. Oda ve borsa başkanları olarak şunu unutmamalıyız, biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu.