Manisa TSO'DA Japon yatırımcılara iş ve yatırım olanakları toplantısı düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ‘Japon Yatırımcılara Manisa'da İş ve Yatırım Olanakları Toplantısı' internet üzerinden çevrimiçi olarak düzenlendi.

TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı-Türkiye Bölge Sorumlusu Kosuke Kuroda, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Koordinatörü Ferda Gelegen, Manisa TSO Proje ve İş geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar katıldı.

“Japonya ile dostluğumuz uzun yıllara dayanır”

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun temelleri 19.yüzyılın sonlarına uzanmaktadır. Sultan İkinci Abdülhamit'in Japon İmparatoru Meiji'ye mukabil hediyelerini ve dostluk mesajını götürmek üzere 1890 yılında Japonya'yı ziyaret eden Ertuğrul firkateyni dönüş yolunda Kushimoto açıklarında batmış ve 532 denizcimiz yaşamını yitirmiştir. Bu elim olay sonrasında önce Oşimalı Japon köylülerinin denizcilerimizin kurtarılmalarına yönelik gayretleri, kazanın duyulmasıyla birlikte de Japon halkı ve makamlarının yaralılarımız ile şehitlerimizin ailelerine yönelik ilgi ve yardım kampanyaları, Türk-Japon dostluğunun temellerini oluşturmuştur. Ertuğrul firkateyni ve bir dizi tarihsel olaylarla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı iyi niyetlerle pekişmişidir. Bu çerçevede, 2003 yılı ‘Japonya'da Türkiye yılı', 2010 yılı da ‘Türkiye'de Japonya yılı' olarak kutlanmıştır. 2019 yılı ise ‘Japonya'da Türk Kültür Yılı' olarak kutlanmıştır. 2013 yılında ‘Stratejik Ortaklık' düzeyine yükseltilen siyasi ilişkilerimiz son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerle hızla gelişmektedir” dedi.

“Japon yatırımcıları projelerimize ortak olmaya davet ediyoruz”

Sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, “Japonya ve Türkiye arasındaki ticaret tutarlarına bakıldığında, ülkemiz 500 milyon dolar, Japonya tarafı ise 3,5 milyar dolar civarında bir ticarete sahip. İki ülke arasındaki bu ticaret kesinlikle yeterli değildir. Bu tutarın çok üzerine çıkılması gerekir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arzu edilen düzeylere çıkması için hepimize görevler düşmektedir. İşletmelerimizin, iş insanlarımızın hep birlikte kamu ve özel sektör yatırımlarımızın karşılıklı olarak arttırılması için el birliği ile çalışmamız gerekir. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak geliştirdiğimiz projeleri bugün kıymetli heyete sunmak, belki bu ticaretin arttırılması yönünde katkı sağlayacaktır. Bu projelerden birisi Saruhanlı Karma Organize Sanayi Bölgesi projesidir. Oda olarak öncülük ettiğimiz Saruhanlı Karma Organize Sanayi Bölgesi Projemiz yerli ve uluslararası yatırımcılar için önemli yatırım imkanları sunmaktadır. Sanayi, tarım ve turizm şehri olan Manisa'mıza 25 kilometre uzaklıktaki bu bölge tamamen yeşil organize sanayi bölgesi olarak planlanmaktadır. Ayrıca yatırımcılar için cazip teşviklerin olduğu bir bölgedir. Vergi ve diğer avantajları bulunmaktadır. Ama en önemlisi 2005 yılında Financial Times tarafından 200 Avrupa şehri arasında ‘En uygun ve en iyi yatırım şehri' seçilen Manisa'ya yatırım yaparak büyük bir avantajı yakalamak mümkün olacaktır. Bu vesileyle Japon yatırımcıları bu projemize ortak olmaları hususunda davet ediyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Japon heyetine ‘Manisa'da iş ve Yatırım Olanakları' başlıklı sunum yapıldı. Sunumun ardından soru cevap şeklinde ilerleyen toplantıda Japonya Yatırım Ajansı yetkililerine Manisa'nın yatırım olanakları ve Manisa TSO'un yaptığı projeler tanıtıldı.