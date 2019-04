Manisa TSO'da "Macaristan Tanıtım Günü" düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde "Macaristan Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Manisa TSO'da Macaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeleri Aron Sipos, Gabor Takacs, ALX Hungray Genel Müdürü Fikret Nas, Macar EXIM Bank Ülke Direktörü Arda Tugay'ın katılımlarıyla ‘Macaristan Tanıtım Günü' etkinliği düzenlendi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Gültekin Aşçı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, TOBB Manisa Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof.Dr.Mahmut Karğın ve Manisa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda Macaristan'daki yatırım ortamı ve imkanları, yabancı yatırımcıya sağlanan teşvikler ve finansman destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Manisa'nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Türkiye ile Macaristan arasında tarihten gelen dostane ilişkiler, siyasi ve ekonomik bağlar ile kültürel yakınlık, gün geçtikçe derinleşerek günümüze değin ulaşmıştır. İkili ilişkiler, son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları ile her alanda ivme kazanmıştır. Her iki ülke de konumlarından dolayı birbirlerine önemli fırsatlar sunmaktadır. Macaristan Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı, Türkiye de Macaristan'ın Ortadoğu ve Asya'ya açılan kapısı niteliğindedir. Türkiye, Macaristan'ın Avrupa birliği dışındaki ülkeler arasında 5. en önemli ticaret ortağı konumundadır. 2018 yılında Macaristan'a ihracatımız 1 milyar 156 milyon dolar, Macaristan'dan ithalatımız 1 miyar 395 milyon dolar olmak üzere, toplam ikili ticaret hacmi 2 milyar 551 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık 5 milyar dolara çıkartılması yönündeki hedef doğrultusunda, bu rakamları daha da üst seviyelere taşımalıyız. 2002-2018 dönemi için, Macaristan'daki doğrudan Türk yatırımları 58 milyon dolar, Macaristan'ın Türkiye'deki doğrudan yatırımları ise 29 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında, Macaristan'a yönelik ihracatımızın % 97,5'ini sanayi ürünleri, yüzde 2,5'ini ise tarım ürünleri oluşturmaktadır. İhracatımızda olduğu gibi, Macaristan'dan yapılan ithalatta da sanayi ürünlerinin payı yüksektir. Macaristan' a ihraç ettiğimiz başlıca ürünler; otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, giyim/tekstil, demir-çelik eşyası, kauçuk mamuller, elektrikli makine eve cihazlar, sıhhi tesisat, ısıtma ve aydınlatma cihazlarıdır. Macaristan'dan ithal ettiğimiz başlıca ürünler; kara ulaşım araçları, canlı hayvanlar, elektrikli makine ve cihazlar, plastik ve mamulleri, büro teçhizatı ve mesleki / ilmi cihazlardır. Türkler ve Macarlar arasında her zaman dostluğa dayalı olan ilişkilerin daha da gelişerek artacağına olan inancımla, sizlerle dış ticaret hacmimizi arttırmak için her türlü gerekli teknik destek, altyapı ve yan sanayi konusunda destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Ülkenizdeki sanayiciler, yatırımcılar ve iş adamları ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Ben sözlerime burada son verirken, nazik ziyaretinizden dolayı size ve heyetinize teşekkür ederim. Manisa'mıza tekrar hoş geldiniz" diye konuştu

Böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür eden Macaristan Ticaret Ataşesi Aron Sipos, "Macaristan Avrupa Birliği'nin doğuya açılan, balkanlara giriş kapısı. Bununla birlikte her geçen gün güçlenen ekonomisi ile Macaristan'ın bir fırsatlar ülkesi. Bu sebeple iki ülke arasında ticaret hacminin geliştirilmesi için her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından ALX Hungray Genel Müdürü Fikret Nas Macar İş ve Yatırım Fırsatlarını, Macaristan Ticaret Ataşesi Aron Sipos Macaristan'da Öne Çıkan Sektörler, Devlet Teşvikleri ve Vergi Sistemini, Macar EXIM Bank Ülke Direktörü Arda Tugay ise Macaristan ile İkili Ticaret & Macaristan'da Yatırımlara Yönelik Verilen Finansman Destekleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiler. Yaklaşık 2 saat süren toplanın son bölümünde ise katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.