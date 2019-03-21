Manisa TSO'da Sri Lanka'ya yatırım imkanları konuşuldu

Oda üyelerinin dış pazarlara ulaşması noktasında yoğun temaslarda bulunan ve bir çok yabancı heyeti Manisa'da misafir eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası son olarak Sri Lanka'dan konuklarını ağırladı.

Manisa TSO hizmet binasında, Manisa iş dünyasının hedef pazarlara yönelmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Sri Lanka Ülke Sunumu ve Yatırım İmkanları' konulu toplantı düzenlendi. Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza'nın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Sri Lanka-Türkiye ticari ilişkileri, Sri Lanka pazarı, başlıca ihraç ürünleri ve dış ticareti, Sri Lanka'nın ikili ticaret anlaşmaları, ülkenin yatırım yönünden ve lojistik açıdan avantajları katılımcılara anlatıldı. Manisa iş dünyasının ilgi gösterdiği toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Gültekin Aşçı, TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Mahmut Karğın ve davetliler katıldı.

Toplantının öncesinde konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza ve beraberindeki heyeti Manisa'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, hazırlanan sunum eşliğinde Sri Lanka heyetine Manisa'nın ekonomik yapısı ile odanın işlevi ve yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu. İki ülke arasında 220 milyon dolarlık ticaret hacminin bulunduğu ve bu rakamın çok düşük olduğunu da konuşmasında değinen Başkan Yılmaz, "İki ülke arasındaki ticareti arttırmamız gerekiyor. 220 milyon dolarlık ticaret hacmi daha yukarılara çıkartılabilir. Bu tür ikili görüşmeler ve tanıtım toplantıları ile de bunu gerçekleştirebiliriz. Sri Lanka'daki ticareti yakından tanımak içinde en kısa sürede oluşturacağımız bir heyetle bu ülkeyi ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza yaptığı konuşmada, Sri Lanka ile Türkiye arasında ticaret potansiyelinin artmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. 2016 yılında iki ülke arasında karma ekonomik toplantıların yapıldığını ve bu toplantılarda 2020 yılına kadar iki ülke arasında 500 milyon dolar ticaret hacminin hedeflendiğini ifade eden Büyükelçi Amza, "Türk yatırımcılar için 2016 yılında Eximbank tarafından ülkemizde yapılacak yatırımlar için 350 milyon dolarlık bir kredi tahsisi yapıldı. Ancak bu kredi kullanılamadı. Sri Lanka bölge ülkeleri arasında 12 ticari anlaşması bulunan bir ülke. Hindistan ve Pakistan'a sıfır gümrük ile ürünlerin girişi yapılabilir. Sri Lanka büyümekte olan Asya ülkelerine bir geçiş kapısıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği Birinci Katibi Yoshitha Jayasuriye ve Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği Ticaret Koordinatörü Mehmet Emin Berk sunum eşliğinde Sri Lanka-Türkiye ticari ilişkileri, Sri Lanka pazarı, başlıca ihraç ürünleri ve dış ticareti, Sri Lanka'nın ikili ticaret anlaşmaları, ülkenin yatırım yönünden ve lojistik açıdan avantajlarını anlatırken, toplantının son bölümünde ise katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdılar.