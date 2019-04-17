Manisa TSO'dan Başkan Ergün'e "Hayırlı olsun" ziyareti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetimi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Muzaffer Topbaş Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Saadettin Gezgin, Ali Karanfilci, Galip Berk, Hüseyin Hasacar Mehmet Ali Altınkuş ve Genel Sekreter Filiz Kavaklı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün'ü 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulunan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Manisa'nın sizin hizmetlerinizle, yeni dönemde de önemli adımlarla, daha ileri gideceğine yürekten inanıyorum. Size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Manisa potansiyeli çok büyük bir şehir. Manisa'mız için yapılacak çok projenin olduğuna inanıyoruz. Bu anlam kurumumuz olarak geçmişte olduğu gibi, bu dönemde de sizlere her zaman iş birliği içinde olacağımızı ifade ediyor, şahsım ve arkadaşlarım adına yeni döneminizde bir kez daha başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Görev de olduğumuz sürece Manisamızın her köşesine ayrım yapmaksızın hizmet götürdük. Halkımız bize güvendi. Oyları ile bir dönem daha şehrimize hizmet etmemiz noktasında yetki verdi. Bizler hizmetlerimizi yaparken de kurumlarımız ile hep birlikte çalışmaya özen gösterdik. Bu dönem de bu birlikteliklerimiz sürecek, işbirliği içinde Manisa'mıza güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.