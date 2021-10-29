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Manisa TSO'dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümünü coşkuyla kutladı.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Bayramı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açtı. Stantta vatandaşlara 3 bin adet şapka, 3 bin maske, 3 bin şıra, 3 bin paket kuru üzüm ve bin adet balon dağıttı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Ok, TOBB Manisa İl GGK Başkanı Mustafa Yücel ile birlikte vatandaşlara hediyeleri takdim etti.


Cumhuriyet Bayramını kutlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna biz de ortak olduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız münasebetiyle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda odamızın Türk Bayrağı, Atatürk şapkası, kuru üzüm, üzüm şırası, ballı lokma ve balon dağıtımı etkinliği düzenledik” dedi.

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