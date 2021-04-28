Manisa TSO'dan üyelikleri düşürülen yöneticilerle ilgili açıklama

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, ‘devamsızlık' gerekçesiyle üyelikleri düşürülen 3 yönetim kurulu üyesi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, yönetim kurulu üyeliklerindeki değişikliklerle ilgili bazı internet sitelerinde çıkan haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün bazı internet haber sitelerinde odamız yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler hakkında yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle çıkan haberler çarpıtılmış ve gerçeği yansıtmamaktadır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'deki 365 oda ve borsa gibi 5174 sayılı TOBB Kanununa tabidir. 5174 Sayılı Kanununun 96. maddesi ile Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 25. Maddesi gereği (Toplantıya katılmamanın sonuçları; Madde 25-Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyeleri organ kararı aranmaksızın üyelikten çekilmiş sayılır. (Altı aylık süre, organ seçimlerinin kesinleştiği tarihten sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz önünde bulundurularak hesaplanır.) Yönetim kurulu başkan yardımcısı Arkın Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Akın Saadettin Gezgin ve Hüseyin Hasacar'ın meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinden çekilmiş sayılmışlardır. İnternet haber sitelerine yansıyan ilgili haberlerde bahsedildiği gibi hiçbir hukuksuz işlem yapılmamıştır. Bu tür ithamlar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulu başkanımız Mehmet Yılmaz kanunun kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanmıştır. Unutulmamalıdır ki; hiçbir imza kanunun üzerinde değildir. 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereği meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılan isimlere bugüne kadar odamıza yapmış olduğu hizmetlerden ve vermiş oldukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Yönetim kurulumuza yedek üyelikten katılan Atilla Altuntaş, Mehmet Ali Ok ve Onur Taylan'a da yeni görevlerinde başarılar dileriz. Odamız kurulduğu günden itibaren yapmış olduğu hizmetler, yaptığı projeler, kurduğu ve kuracak olduğu OSB'ler ile Türkiye'ye örnek olmuş bir kurumdur. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan odamız üyelerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en üst seviyede hizmet verme noktasında gerekli hassasiyeti gösterip şeffaf bir anlayışla yoluna devam edecektir”