Manisa TSO'nun ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' yenilendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), Covid-19 ile mücadele sürecinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Covid-19'un bulaş ve yayılmasını engelleyecek tedbirleri hayata geçiren kuruluşlara verilen Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini geçen sene olduğu gibi bu senede almaya hak kazandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Covid-19 salgınından hem üyeleri hem ziyaretçileri hem de çalışanları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için hizmet binasında birçok tedbir hayata geçirdiklerini belirtti.

“İnsan sağlığı her şeyden önce gelir”

Türkiye'de Covid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren oda olarak en üst düzeyde tedbirler aldıklarının altını çizen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “İçinden geçtiğimiz Covid-19 pandemi döneminde üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Bu nedenle, kuruluşumuzu salgının bulaş ve yayılmasından koruma açısından gerekli düzenlemeleri sırayla hayata geçirdik. Personelimiz tulum, eldiven, maske ve siperlik kullanarak üyelerimize hizmet vermeye devam ettiler. Hizmet Binamız içerisindeki bütün alanlar günlük olarak hazırlanan plan doğrultusunda temizlenerek ve cihazlarla dezenfekte ediliyor. Bina girişinden itibaren maske kullanımı, ateş ölçümü gibi tedbirlerin yanı sıra tüm fiziki alanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlendi. Tüm noktalara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında gerekli bilgilendirme görselleri yerleştirildi. Acil durum eylem planları oluşturuldu. İlk günden itibaren en üst düzey tedbirleri aldık. Geçtiğimiz yıl aldığımız tedbirler sonucunda Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni ülkemizde ilk olarak alan odaların başında yer almıştık. Bu sene de yapılan denetimler sonucunda belgemizi yenilemiş olduk. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Gerek pandemi dönemi gerekse pandemi dönemi öncesi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize kaliteli ve güvenilir hizmeti en üst seviyede vermek için ne gerekiyorsa yaptık. Geldiğimiz noktada Türkiye'ye örnek olmuş bir oda konumundayız. Bu gurur tüm üyelerimizindir. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz üyelerimizden aldığımız güçle, üyelerimize insan sağlığını ön planda tutarak etkin ve kaliteli hizmet etme yolunda bundan sonra da başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.