Manisa Türk Bayraklarıyla donatıldı

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali sebebiyle kentin her köşesi bayraklarla donatıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99.Yıl Dönümü ve 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Manisa'da coşku içerisinde kutlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kentin 5 asırlık köklü geleneği olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesi şehrin işlek noktalarını Türk Bayrağı ve festivalin bayraklarıyla donattı. Yapılan çalışma Manisalı vatandaşlardan da tam not aldı.

Öte yandan dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, programının detayları da belli oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni ile başlayacak olan kutlama programı, Fatih Sergi Salonu'nda “Kodla Manisa” Sergisi ile devam edecek. Sultan Camii ve Cumhuriyet Meydanı arasındaki güzergahta kortej yürüyüşü düzenlenecek. Saat 14'de tüm dünyanın çocuklarının kutlamalara katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği Cumhuriyet Meydanı'nda binlerin katılımıyla gerçekleşecek. Bu yıl 479'ncusu düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin açılışı ve 26. Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Açılışı da Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından hazırlanan 23 Nisan Gösterisi, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelenecek. Ayrıca gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda günün anlamına özel çocuk etkinlikleri yapılacak.