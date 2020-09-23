Manisa TV yayına hayatına başladı

Manisa'nın uydudan yayın yapan tek televizyonu olma özelliğini taşıyan Manisa TV, yayın hayatına başladı.

Manisa'nın uydudan yayın yapan tek televizyon kanalı Manisa TV 21 Eylül itibariyle yayın hayatına başladı. Hem kente hem de bölgeye yepyeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini ve “Manisa'nın Gözbebeği” sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Manisa TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Taysi, “Manisa TV “Manisa'nın Gözbebeği” olacak. Hedefimiz Manisa'yı en iyi şekilde tanıtabilmek, bir yandan da kentimizde olup bitenleri objektif bir şekilde vatandaşlara aktararak kent ile vatandaşlar arasında köprü olabilmek. Gerek haber bültenlerimiz gerekse programlarımızla Manisa'yı her açıdan ekranlara taşıyabilmek. Manisa halkının sesi olabilmeyi ve akıllardaki sorulara cevap olabilmeyi hedefliyoruz. Genç ve dinamik kadromuzla kentimizin sağlığından, sporuna, tarımına, ekonomisine, tarihine, kültür sanatından, turizmine ve eğitimine kadar birçok alanda Manisalıların hizmetinde olacağız. Sadece Manisa'yı değil ülke gündeminden gelişmeleri de ekranlarınızda bulacaksınız. Amacımız Manisamızı dünyada ve ulusal platformda her yönüyle tanıtmaktır” dedi.