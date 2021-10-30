Manisa U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği'ne görkemli kapanış

Manisa Futbol Kulübü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği görkemli bir törenle sona erdi. 23 takım ve 460 sporcunun mücadele ettiği şenlikte Cumhuriyet coşkusu futbolla buluştu.

Manisa Futbol Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2010 doğumlu sporcuların katıldığı U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği sona erdi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen futbol şenliğine Manisa FK'nın yanı sıra Salihlispor, Kula Gençlik Spor, Soma Zaferspor, İstasyon Gençlikspor, Selvilitepe Akademi, Manisaspor, Gençordu Spor, Karabulut Spor, Çıkrıkçı Gençlik Spor, Poyraz Spor, Yunusemre Belediyespor, Turgutluspor, Akhisar Yıldırımspor, Gölmarmara Spor, Eşmeliler Spor Kulübü, Avşar Spor, Horozköy Spor, Anka Spor, Kırkağaç Acar İdman Yurdu, Çatalköprü Spor, Manisa Yıldızspor takımlarından toplam 460 sporcu katıldı. Gün içerisinde oynanan müsabakaların ardından turnuvanın kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Hasacar, Özcan Nalbantlar, Tanju Balatlı, Ali Arslan, Ahmet Karadağ ve Kadir Murat Çam'ın yanı sıra kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuların aileleri katıldı.

“Türk futboluna örnek sporcular kazandırmayı ilke edindik”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, “Biz Manisa Futbol Kulübü olarak yola çıktığımızda Türk futboluna örnek sporcular kazandırmayı kendimize ilke edinmiştik. Bizim için örnek futbolcu demek; ailesine, öğretmenine, arkadaşına saygı gösteren, Ata'sını ve vatanını seven, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olan futbolcu demektir. Manisa Futbol Kulübü olarak sürekli gelişim ve değişim halinde olarak çağımızın gereksinimlerini takip ediyor, gelecek neslin futbolcularını yetiştiren altyapıya çok büyük önem veriyoruz. En çok yatırımı alt yapıya yaptık. En yeni tesisimizi, en yeni futbol sahamızı alt yapıya tahsis ettik. Çünkü biliyoruz ki alt yapıya yapacağımız yatırım geleceğimize yapacağımız yatırımdır. Bu yatırımın en güzel meyvelerini, altyapımızdan yetişen ve şu anda A takımımızda futbol oynayan Mehmet Uysal ve Milli formamızı giyen Yiğit Kerem ile aldık. Altyapımızdaki gençlerimizin gelişimine önem verdiğimiz gibi ilimiz gençlerinin sportif faaliyetlerini destekleyici çalışmalar da bizim için büyük önem arz etmektedir” dedi.

“Teknoloji ve madde bağımlılığının önüne sporla geçebiliriz”

Teknoloji ve madde bağımlığının arttığı bu dönemde gençlerin sporla kazanılabileceğinin altını çizen Aktan, “Manisa'mızda ve çevre illerde faaliyet gösteren 20 futbol okulumuzda yaklaşık 2 bin çocuğumuza futbol eğitimi veriyoruz. Futbol okullarımıza gösterilen büyük ilgi çalışma şevkimizi daha da arttırıyor. Özellikle teknoloji ve madde bağımlılığının her geçen gün arttığı bu dönemde gençlerimizi sporla, futbolla sosyalleştirmek çok daha değerli hale geldi. Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak her sene gelişen ve sürdürülebilir turnuvalar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede ikinci adımımızı bugün, 2010 doğumlu sporcular için düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyet U12 Futbol Şenliği'yle atmış olduk. Önümüzdeki süreçte farklı yaşlarda turnuvaların da düzenleneceğini şimdiden müjdelemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet Bayramı'nı en sevdiğimiz iş olan futbolla kutladık”

Son olarak tesisleşme anlamında önemli projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Başkan Aktan, “Bugün hep birlikte Cumhuriyetimizin 98. yılını en sevdiğimiz iş olan futbol oynayarak kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı ve özel bir günde düzenlenen bu güzel şenliğe katılan sporcularımıza, ailelerine, kulüplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa'mızda tesis anlamında çok ciddi yatırımlar yapan futbol sevdalısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Manisa Futbol Kulübü olarak her zaman gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sözlerine Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Tevfik Lav Spor Tesisi gibi birçok spor tesisini üretken belediyecilik anlayışı ile Manisa'mıza kazandırdık. Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için 15 branşta 5 binin üzerindeki sporcumuza hizmet veriyoruz. Bu branşlarda sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu gurur bizlerin, bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin. Bunun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizdeki diğer amatör spor kulüplerinin de her zaman yanında olduk. Gerek maddi, gerek manevi desteklerimizle, evlatlarımızın daha fazla sportif faaliyetlere katılmasını sağladık. Saydığım tüm bu branşlar, tüm bu tesisler ve tüm bu yatırımlar Manisa için, Manisa'mızın çocukları için” diye konuştu.

“Manisa FK, 2 bine yakın çocuğa eğitim veriyor”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının devamında Manisa FK'da verilen eğitimlere de değinerek, “Manisa Futbol Kulübümüzün altyapıya verdiği önem ve yenilik hamlesiyle bugün 2 bine yakın evladımız sportif eğitim almaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun sporcularıyla birlikte toplamda 7 bine yakın çocuğumuzun spor eğitimi aldığı dev bir sporcu ordusuna sahibiz” dedi.

Manisa'da hayata geçirdikleri sportif yatırımların geleceğimizin teminatı olan çocuklar için yapıldığını belirten Başkan Ergün, “Bunların karşılığında çocuklarımızdan tek bir beklentimiz var. Sporun barış, kardeşlik ve dostluk olduğu gerçeğinden ayrılmadan, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini iyi kavrayın. Zararlı alışkanlıklardan uzak durarak, ailenize, vatanınıza ve milletinize faydalı bireyler olarak yetişin. Sizleri Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in sonsuza kadar savunucusu gençler olarak görmek bizleri fazlasıyla mutlu eder. İnşallah sizler, gelecekte elde edeceğiniz başarılarla uluslararası arenada bizleri ve Manisa'yı en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Buna inancım tamdır. Bu yolda her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

“Hepiniz, benim gözümde şampiyonsunuz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının son bölümünde turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Başkan Ergün, “Manisa Futbol Kulübümüz tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı U-12 Futbol Şenliği'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlarımızın tamamı benim gözümde şampiyondur. Takımlarımızın değerli hocalarını ve sporcularını ayrı ayrı kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını diliyorum” diye konuştu.

Şenliğe katılan takımlara plaket ve ‘Nutuk' armağan edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından turnuvaya katılan tüm takımlara plaket, katılım belgesi ve Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı münasebetiyle ‘Nutuk' armağan edildi. Manisa Futbol Kulübü tarafından organize edilen U-12 Futbol Şenliği hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.