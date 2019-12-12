Manisa ulaşımına denetleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ekipleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları ile koordineli olarak Akhisar'da terminalden çıkış yapan ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde bulundu.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ekipleri ve SGK çalışanları ile koordineli olarak Akhisar'da terminalden çıkış yapan ticari taksi, toplu ulaşım araçları şoförleri, muavinler ve terminal çalışanlarına yönelik olarak denetimde bulundu. Alkol testi, evrak kontrolü, biletsiz yolcu, SGK sorgulamasının yanı sıra şoförlerin sabıkaya kayıtlarının sorgulandı.

Yapılan denetimlerin ardından açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Amacımız vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla huzurlu bir şekilde toplu ulaşım ve ticari araçlarda seyahat etmesidir. Bu anlamda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek adına ilk olarak Akhisar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde başlattığımız bu denetimleri, il genelinde bulunan diğer terminallerde de sürdüreceğiz. Herhangi bir usulsüzlüğe asla müsaade etmeyeceğimizi ve denetimlerin devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi.