Manisa üzümüne organik gübre

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzümünün yetiştiği 130 bin dekarlık alanda çiftçiler tarafından organik hayvan gübresi verilmeye başlandı.

Sarıgöllü çiftçiler tarafından dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştiği Sarıgöl ovasında doğal gübreleme başlatıldı. Çiftçilerin doğal hayvan gübresi tercih ettiğini ve asmalar için daha sağlıklı olduğunu söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Kış aylarında üzüm bağlarına doğal hayvan gübresi verilmeye başlandı. Hayvan gübreleri kış aylarında yağışı havalarda verilerek hayvan gübrelerinin erimesi ve toprağa karışması kolay oluyor. Sarıgöl'de 130 Bin dekarlık alanda hayvan gübresi uygulaması yapılmakta" dedi.

Sarıgöl'de satışlarına başlanan hayvan gübrelerinin traktör römorku dolusunun 400 TL'den, kamyon kasası ile 2 bin TL'den satıldığı öğrenildi. alıcı buluyor.