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Manisa Valiliği denetimleri sıkı tutuyor

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamayla 6 Nisan Pazartesi Günü korona virüs tedbirleri kapsamında yasak ve tedbirlere uymayanlar hakkında yapılan işlemler ile Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı yardımların bilgisi paylaşıldı.


Korona virüs tedbirlerini aksaklık vermeden uygulanan Manisa'da 6 Nisan Pazartesi günü yapılan çalışmalar Manisa Valiliği tarafından paylaşıldı.



Sokağa çıkması yasak olan 144 kişiye cezai işlem


Yapılan açıklamada, Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan Pazartesi günü, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 64 kişi ile 20 yaş altı 80 kişiye, genel tedbir kararlarını ihlal eden 62 iş yerine ve 281 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.


Trafik uygulamalarında ise, 34 bin 593 araç ile araçlardaki 73 bin 832 kişinin kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, trafik uygulamalarında 3 bin 34 aracın geri çevrildiği, 5 bin 312 kişinin de Manisa'ya girmesine izin verilmediği bildirildi.


6 Nisan Pazartesi günü Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve kimsesi olmayan 17 bin 567 vatandaşın talebinin karşılandığı açıklanırken, EİKP destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi 34 bin 413 vatandaşa bin TL'lik nakdi yardımın evlerinde teslim edildiği bildirildi.

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