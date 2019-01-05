Manisa Valiliği önünde hareketli dakikalar

Manisa'da yakalandığı hastalıktan dolayı kendisine iş verilmediğini iddia eden Ergün Dağ, tepkisini valilik önünde uzanarak dile getirdi. Polisin müdahale ettiği Dağ, valilik önünden uzaklaştırıldı.

Manisa'da psikolojik sorunları sebebiyle bundan 6 yıl önce sara (epilepsi) hastalığına yakalanan 36 yaşındaki Ergün Dağ'ın hastalık sonrası hayatı karardı. Geçirdiği kriz nöbetleri sebebiyle gittiği hiçbir yerde iş bulamayan Dağ, sokakta yaşam savaşı verirken Yunusemre İlçe Kaymakamlığı'nın yardımıyla otele yerleştirildiği öğrenildi. Dağ, kendisine iş vermeyenlere tepkisini ilginç bir şekilde dile getirdi.

Manisa Valiliği önüne gelen Dağ, sesini duyurabilmek için valilik binası önünde uzandı. Dağ, eylemi ile hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Polisin müdahale ettiği Dağ, valilik önünden uzaklaştırıldı. Ergün Dağ, “Girmediğim daire kalmadı, sığınmadığım yuva kalmadı. Her gittiğim yerde, herkes beni kapı dışına attı. Beni otelde yatırıyorlar. Otelde huzur bulmuyorum. Otelden çıktım yine iki günden beridir sokakta yatıyorum. Tir tir titriyorum sabaha kadar. Ben bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyim kardeşim?” diye konuştu.