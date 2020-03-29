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Manisa Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı dezenfekte edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Manisa’daki kamu kurum ve kuruluşlarını da dezenfekte ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Manisa'daki kamu kurum ve kuruluşlarını da dezenfekte ediyor. Bu doğrultuda Manisa Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı da, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle dezenfekte edildi.


Küresel bir tehdit oluşturan korona virüsle mücadele etmek amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının da dezenfeksiyonunu yoğun bir programla sürdürüyor. Bu kapsamda Manisalıların ortak kullanım alanı olan Manisa Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı da özenli bir şekilde dezenfekte edildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, korona virüsle etkin mücadele kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte işleminin yoğun bir şekilde sürdürüleceği aktarıldı.

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