Manisa Valiliğinden etrafa ve polise ateş açan şahısla ilgili açıklama

Manisa'nın Soma ilçesinde ikna çabalarına rağmen görevli polis memurlarına ve etrafa tabanca ile ateş açan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Manisa Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili ilk yapılan tespitlere göre, Beşyol Kavşağı'nda meydana gelen tabanca ile havaya ateş etme konusuyla ilgili ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine intikal etmişler, elinde silah bulunan H.S. isimli şahıs tüm ikna çabalarına rağmen tabancasını teslim etmeyerek görevli polis memurlarına ve etrafa ateş etmeye devam etmiştir. Yaşanan müsademede olay yerinde yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şahıstan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve uyuşturucu hap elde edilmiştir. Olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.