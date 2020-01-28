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Manisa Valiliğinden rahatlatan açıklama

Bugün saat 14.

26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı açıklanırken, yapılan ön hasar tespit çalışmalarında ise geçtiğimiz hafta meydana gelen depremde ağır hasar gören bir metruk evin duvarında göçük olduğu bildirildi.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:


"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma olmamıştır. 22.01.2020 tarihinde Akhisar merkezli yaşanan deprem sonrası Karakurt Mahallesi'nde ağır hasar gören metruk binanın duvarında meydana gelen göçük dışında ilçede herhangi bir hasar meydana gelmemiştir."

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