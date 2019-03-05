İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa Valiliği'ne 'Çevre Duyarlılığı Ödülü'

Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 5.

Su ve Çevre Konferansı ve Ödül Töreni, İzmir'de gerçekleştirildi. Ödül töreninde Merkezi İdare kategorileri arasında yer alan, 'Çevre Duyarlılığı Ödülü' Manisa Valiliğine verildi.


Açılış konuşmalarını; SUTEK Bilim Kurulu Üyesi Siyaset Bilimci-Yazar Ozan Erdem'in yaptığı ödül törenine, Su ve Teknoloji Derneği yöneticileri, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediye başkanları, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.


Törende, Merkezi İdare kategorileri arasında yer alan, 'Çevre Duyarlılığı Ödülü'nü Manisa Valiliği adına, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı'ya Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.